دولي

انعقاد الدورة الأولى من مؤتمر الحوار الودي بين الصين والأردن في بكين

رام الله - دنيا الوطن
عُقدت الدورة الأولى من مؤتمر الحوار الودي بين الصين والأردن في بكين ويكون موضوع المؤتمر "فرصة نادرة في قرن: البناء المشترك للحزام والطريق ورؤية الأردن 2025"، يجري خبراء وعلماء في مجالات الحكومة والاقتصاد والتجارة والثقافة والتعليم بين الصين والأردن حوارات قائمة على السحابة مع ممثلي الصناعات، قاموا معا بتحليل الوضع الدولي وتبادل الخبرات التعاونية وتعميق التبادلات الحضارية وتعزيز الثقة المتبادلة في الصناعة، من أجل تعزيز التنمية المتعمقة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وللتبادلات الثقافية بين البلدين في إطار "الحزام والطريق".

أعرب تشن تشوان دونغ، السفير الصيني لدى المملكة الأردنية الهاشمية، في خطابه في المؤتمر أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1977، استمرت العلاقات بين الصين والأردن في التطور بشكل صحي ومستقر، مع تبادلات نشطة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات.

و أصبحت الصين ثالث أكبر شريك تجاري وثاني أكبر مصدر للواردات للأردن وفي المستقبل، يجب على الجانبين ترسيخ الثقة السياسية المتبادلة وتقوية الاتصالات الاستراتيجية، وتسليط الضوء على المزايا التكميلية لتعزيز المنفعة المتبادلة والفوز المشترك، وتقوية التبادلات الثقافية وتعزيز تفاهم الشعبين، وتوسيع منصات التعاون وبناء رابطة المصير المشترك بين الصين والدول العربية.

أكد حسام الحسيني، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الصين، في خطابه أنه في المعضلة التي سببها كوفيد-19، تشجع المساعدة المتبادلة بين الشعبين بعضهما البعض الأردن بلد نموذجي للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ولديه بيئة استثمارية جيدة وموارد بشرية عالية الجودة، وقد تعاونت الشركات الصينية بالفعل مع الأردن في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها في المستقبل، سيستمر الأردن في تقديم دعم السياسات وتسهيل تنمية الشركات الصينية في الأردن.

أشار رئيس المجموعة الصينية للاتصالات الدولية (CICG) دو تشان يوان، أن السعي إلى التعاون والتنمية أصبح الأمل المشترك لجميع دول العالم، بما في ذلك الصين والأردن يتعين على الصين والأردن التركيز على تحسين معيشة الشعبين، وتعزيز التعاون المربح للجانبين، والتركيز على الصداقة المستقبلية، وتعزيز التبادلات الشبابية، وتوسيع قنوات الحوار، وتعزيز التعلم المتبادل بين الحضارتين إن المجموعة الصينية للاتصالات الدولية (CICG) على استعداد للعمل مع ممثلين من جميع أوساط في الصين والأردن لتعزيز التبادلات الثقافية بين البلدين بشكل مشترك.

قال رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية الصينية للتنمية والاستثمار (SDIC) باي تاو، إن شركة الاستثمار في التعدين التابعة للمؤسسة الوطنية الصينية للتنمية والاستثمار هي أكبر مساهم في شركة البوتاس العربية (APC)، وتقوم بالوفاء بالمسؤوليات الاجتماعية بنشاط، ساهمت بشكل تراكمي بأكثر من 600 مليون دولار أمريكي لخزانة الدولة الأردنية والمجتمع الأردني وفي المستقبل، فإن المؤسسة الوطنية الصينية للتنمية والاستثمار على استعداد لأن تصبح "شريكا موثوقا به" و"مبعوثا ثقافيا صديقا" لتعزيز العلاقات الثنائية.

وهناك أيضًا منتديان، أجرى الضيوف فيهما تبادلات متعمقة حول موضوعي "الرؤية الجديدة والفرص الجديدة: الفرص والمستقبل للتعاون الصيني- الأردني" و"التعاون العملي والفوز المشترك: حالات عملية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والأردن"، لتعزيز تنمية العلاقات الودية بين البلدين.

وقدم نائب رئيس المجموعة الصينية للاتصالات الدولية (CICG) ليو دا وي ونائب المدير العام للمؤسسة الوطنية الصينية للتنمية والاستثمار (SDIC) تشونغ قوه دونغ معا، الكتاب (حلم مشترك) لممثلي شباب الصين والدول العربية وقدم السفير حسام الحسيني ورئيس جامعة الدراسات الأجنبية ببكين يانغ دان، الكتاب (البحث في الثقافة والتعليم الأردني) لشباب البلدين.

استضافت هذا النشاط المجموعة الصينية للاتصالات الدولية (CICG) وجامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ونظمته شركة شيويفانغ وكلية اللغة العربية بجامعة الدراسات الأجنبية ببكين، وقدمت شركة الاستثمار في التعدين دعما له وشارك ما مجموعه 100 شخصًا في النشاط.

أخبار ذات صلة

وزير إسرائيلي: المجتمع الدولي يتحمل قضية جنودنا الأسرى

وزير إسرائيلي: المجتمع الدولي يتحمل قضية جنودنا الأسرى

بايدن يضع شرطاً لترشحه لانتخابات 2024

بايدن يضع شرطاً لترشحه لانتخابات 2024

القارة الأمريكية تسجل أكثر من 100 مليون إصابة بفيروس (كورونا)

القارة الأمريكية تسجل أكثر من 100 مليون إصابة بفيروس (كورونا)

عالمياً: أكثر من خمسة مليون و277 مليون إصابة جديدة بـ(كورونا)

عالمياً: أكثر من خمسة مليون و277 مليون إصابة جديدة بـ(كورونا)

فنزويلا تعلن رصد سبع إصابات بمتحور (أوميكرون) في البلاد

فنزويلا تعلن رصد سبع إصابات بمتحور (أوميكرون) في البلاد

إيطاليا: 146 وفاة جديدة بـ(كورونا) و36293 إصابة

إيطاليا: 146 وفاة جديدة بـ(كورونا) و36293 إصابة

مسؤول إيراني: سنسوي مفاعل ديمونا الإسرائيلي بالأرض

مسؤول إيراني: سنسوي مفاعل ديمونا الإسرائيلي بالأرض

(هآرتس): خلاف عميق بين إسرائيل وأمريكيا حول إيران

(هآرتس): خلاف عميق بين إسرائيل وأمريكيا حول إيران

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يصيب شابًا ويشن حملة اعتقالات في الضفة

الاحتلال يصيب شابًا ويشن حملة اعتقالات في الضفة

الإسلامي الفلسطيني يدعم تجهيز قاعة اجتماعات لمدارس وكالة الغوث في رفح

الإسلامي الفلسطيني يدعم تجهيز قاعة اجتماعات لمدارس وكالة الغوث في رفح

&#34;التعليم العالي&#34; تعقد ورشة عمل متخصصة حول تمكين المرأة

"التعليم العالي" تعقد ورشة عمل متخصصة حول تمكين المرأة

سلطة النقد تختتم سلسلة دوراتها للصحفيين الاقتصاديين للعام 2021

سلطة النقد تختتم سلسلة دوراتها للصحفيين الاقتصاديين للعام 2021

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة في خمسة حوادث سير في خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابة في خمسة حوادث سير في خلال الـ 24 ساعة الماضية

دعوات إلى النفير الشعبي في نابلس غدا للتصدي لاعتداءات المستوطنين

دعوات إلى النفير الشعبي في نابلس غدا للتصدي لاعتداءات المستوطنين

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير فادي حمد للمرة الثالثة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير فادي حمد للمرة الثالثة

تطورات حالة الطرق اليوم الخميس في شوارع غزة

تطورات حالة الطرق اليوم الخميس في شوارع غزة

منوعات

شريهان توجه رسالة لدنيا سمير غانم &#34;أنتي ملاك مصري بديع&#34;

شريهان توجه رسالة لدنيا سمير غانم "أنتي ملاك مصري بديع"

أشرف زكي يتوعد لفنانة مصرية بعد إساءتها لمصر

أشرف زكي يتوعد لفنانة مصرية بعد إساءتها لمصر

حنان ترك تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتطلب الدعاء لها ولعائلتها

حنان ترك تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتطلب الدعاء لها ولعائلتها

شاهد: هيفاء وهبي ترقص وتحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى

شاهد: هيفاء وهبي ترقص وتحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى

زينة تطالب بزيادة نفقة طفليها.. ومحاميها &#34;دخل أحمد عز 300 مليون جنيه&#34;

زينة تطالب بزيادة نفقة طفليها.. ومحاميها "دخل أحمد عز 300 مليون جنيه"

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

هشام عباس ينفي دعمه لأدهم نابلسي.. وهذا ما قاله

هشام عباس ينفي دعمه لأدهم نابلسي.. وهذا ما قاله

&#34;يخلق من الشبه أربعين&#34;.. شبيه رشدي أباظة يفاجئ الجمهور بتطابق ملامحهما

"يخلق من الشبه أربعين".. شبيه رشدي أباظة يفاجئ الجمهور بتطابق ملامحهما

علي غزلان يحتفل بزواجه للمرة الثانية من فرح شعبان في المالديف

علي غزلان يحتفل بزواجه للمرة الثانية من فرح شعبان في المالديف

عربي

الكويت تعلن رصد 12 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون)

الكويت تعلن رصد 12 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون)

الأردن: مغادرة 13 شخصاً بعد الاشتباه بإصابتهم بتسمم غذائي

الأردن: مغادرة 13 شخصاً بعد الاشتباه بإصابتهم بتسمم غذائي

مصر تسجل 43 حالة وفاة و879 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر تسجل 43 حالة وفاة و879 إصابة جديدة بـ(كورونا)

العراق: جميع القوات القتالية الأجنبية غادرت البلاد

العراق: جميع القوات القتالية الأجنبية غادرت البلاد