فنزويلا تعلن رصد سبع إصابات بمتحور (أوميكرون) في البلاد

رام الله - دنيا الوطنكشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن رصد سبع إصابات بمتحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا) في بلاده.وقال مادورو في خطاب متلفز له يوم الأربعاء، أن جميع الحالات تم تسجيلها لدى ائدين من الخارج.يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن اكتشاف متحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا) يوم 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.وتم رصد المتحور الجديد في أكثر من 100 دولة حول العالم، ومن المتوقع أن يصبح المتحور المهيمن في العالم قريباً.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس (كورونا) حول العالم أكثر من 275 مليون حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 5.36 مليون شخص.