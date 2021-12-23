الاحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري



سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 1.32% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بشهر تشرين أول 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 125.77 مقارنة بـ 124.14 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).



على مستوى أسعار خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 2.88%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 121.12 مقارنة بـ 117.73 خلال الشهر السابق، وعلى مستوى أسعار شبكات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.66%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 127.89 مقارنة بـ 127.04 خلال الشهر السابق.



سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.53% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بشهر تشرين أول 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 111.33 مقارنة بـ 110.74 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).







رام الله - دنيا الوطنسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 1.14% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بشهر تشرين أول 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 116.02 مقارنة بـ 114.71 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.92%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.14%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بالشهر السابق.سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 09.1% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بشهر تشرين أول 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 115.40 مقارنة بـ 114.15 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.78%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.14%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بالشهر السابق.سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته .162% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بشهر تشرين أول 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 117.42 مقارنة بـ 114.94 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 3.36%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.14%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بالشهر السابق.سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 1.22% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بشهر تشرين أول 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 110.93 مقارنة بـ 109.60 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.79%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 0.89%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.65%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بالشهر السابق.