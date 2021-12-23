الطقس: استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي اليوم الخميس، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نهاراً إلى شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم و شديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.أما الجمعة، الجو غائماً جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نهاراً إلى شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.أما السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نهاراً إلى شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.والأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نهاراً إلى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين يومي الخميس و الجمعة من خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.