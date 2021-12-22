دولي

إيطاليا: 146 وفاة جديدة بـ(كورونا) و36293 إصابة

إيطاليا: 146 وفاة جديدة بـ(كورونا) و36293 إصابة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 146 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) يوم الأربعاء انخفاضا من 153 الثلاثاء.

وأضافت الصحة الأإيطالية أن حصيلة الإصابات اليومية ارتفعت إلى 36293 من 30798 إصابة في اليوم السابق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وهذه هي المرة الثانية التي يزيد فيها عدد المصابين اليومي بالفيروس على 30 ألفا منذ نوفمبر من العام الماضي.

ومنذ ظهور المرض في إيطاليا في فبراير من العام 2020 سجلت البلاد 136077 وفاة مرتبطة بكوفيد-19، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسع عالميا.

وسجلت إيطاليا 5.5 مليون إصابة حتى الآن.

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