شؤون فلسطينية

سفير المملكة السعودية لدي رومانيا يستقبل الدكتور عياش

سفير المملكة السعودية لدي رومانيا يستقبل الدكتور عياش
رام الله - دنيا الوطن
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين ، في رومانيا ، الدكتور محمد الخياط الدكتور محمد عياش ، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وذلك في مكتبه بمقر سفارة المملكة في العاصمة بوخارست.

واطلع الدكتور “محمد عياش ” ، السفير على صورة الوضع الفلسطيني، بشكل عام، خاصة ما يتعلق بمواصلة الاعتداءات من قبل الاحتلال، خاصة في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، وكذلك أطلع سعادته علي أوضاع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال والاعتداءات التي يتعرضون لها خاصة الأسيرات الماجدات.

و أشاد د. عياش بمواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في دعم القضية الفلسطينية في كافه المجالات خاصة في تقديم المساعدات لشعبنا ، بالإضافة إلى حشد الدعم الإسلامي والدولي لصالح قضيتنا ، وفضح ممارسات الاحتلال.

وأكد د. عياش لسفير خادم الحرمين الشريفين، بأن السيد الرئيس " أبو مازن " يولي العلاقات السعودية الفلسطينية علاقة خاصة ويعمل على تطويرها بحكم المكانة التي تتبوأها المملكة في ظل خادم الحرمين الشريفين.

من جهته عبر السفير “ الخياط ” عن خالص شكره وتقديره للدكتور عياش على هذه الزيارة الودية.

وجدد السفير للدكتور عياش ،على مواقف المملكة الراسخة ، والثابتة بدعم القضية الفلسطينية، والتي تنطلق من حرص المملكة الريادي في المنطقة ورغبتها في إعادة حقوق الشعب الفلسطيني , والتأكيد على الثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها واقامه دولته وعاصمتها القدس الشريف.

وفي ختام الزيارة تم الاتفاق على زياره سعادة السفير دار الإفتاء والمساجد حيث التواجد الإسلامي على شواطئ البحر الأسود وذلك في بداية العام الجديد

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