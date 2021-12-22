(هآرتس): خلاف عميق بين إسرائيل وأمريكيا حول إيران

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، النقاب عن وجود خلافات بين إسرائيل وأمريكيا حول التعامل مع الملف النووي الإيراني.ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية، أظهرت زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، لإسرائيل عمق الخلافات بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية حول الموضوع النووي الإيراني.ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية قولها قبيل زيارة سوليفان، إنه لا يوجد اتفاق، ونحن لا نرى الأمور بشكل مطابق، وبالإمكان التوصل إلى اتفاق أفضل من ذلك الذي تسعى الولايات المتحدة إليه.وأوضحت (هآرتس) أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت، وسوليفان تطرقا إلى هذه الخلافات بشأن توصل المحادثات بين الدول العظمى وإيران في فيينا إلى اتفاق نووي مرحلي، حيث تدعي إسرائيل أنه لن يلجم بالشكل الكافي البرنامج النووي الإيراني ولكنه سيرفع العقوبات عن طهران.وتعارض إسرائيل بشكل كامل مجرد التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا، وطرح بينت قائمة مطالب ومقترحا متعلقة بالعلاقة مع إيران أمام سوليفان، وفي مقدمة المطالب الإسرائيلية تشديد العقوبات على طهران فورا.وأضافت الصحيفة أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق في فيينا، طرحت إسرائيل مطالب بإدخال بنود إلى الاتفاق، بينها: تفكيك أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وتحويل اليورانيوم المخصب بمستوى 60% إلى 20%، مع ممارسة إشراف دولي فعال ووثيق على المنشآت النووية.