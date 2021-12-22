لجنة العمل الحكومي بغزة: تخصيص مبلغ 100 ألف شيكل شهرياً للأسر الأشد فقراً

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، مجموعة من القرارات المتعلقة بقطاع غزة، وذلك خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت مساء اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، فقد اقرت اللجنة، نظام المجالس الاستشارية للوزارات والمؤسسات الحكومية، معلنة مصادقتها على عدد من المشاريع المقدمة لتوليد الكهرباء باستخدام وسائل بديلة.

وأكدت أنه تم إعفاء الأسرى المحررين من رسوم رخصة القيادة المتراكمة عليهم أثناء فترة الأسر، بحيث تقوم وزارة المالية بتسديد تلك المبالغ لصالح وزارة النقل والمواصلات.

وقالت اللجنة: "تم الموافقة على ترخيص الدراجات النارية وفق الأصول القانونية، دون شرط الحصول على شهادة خلو طرف من وزارة المالية، وذلك لمدة عام كامل من تاريخ إصدار القرار".

وأضافت: "إعفاء المزارعين والمربين، من رسوم معاملات وزارة الزراعة، على أن يتم استفادة المزارعين والمربين من هذه الإعفاءات، لمدة شهر ونصف من تاريخ إصدار القرار".وفي السياق، أشارت اللجنة إلى أنه تم تخصيص مبلغ مائة ألف شيكل شهريا عبر وزارة التنمية الاجتماعية، لتقديم إعانات للأسر الأشد فقرا من الفئات الهشة والضعيفة، لافتة إلى أنه تم تكليف وزارة المالية بصرف دفعة جديدة من كشوفات الطلبات الالكترونية الخاصة بالعلاج ومصاريف الجنازة لصالح الموظفين المسجلين عبر المنظومة، بقيمة إجمالية تبلغ مليون ومائتي ألف شيكل، يستفيد منها أكثر من (820) موظف.وأكدت أنه تمت الموافقة على طلبات الجمعيات والمؤسسات التعليمية لتسديد فواتير الكهرباء المتراكمة عليها، من مستحقات أولياء الأمور من الموظفين، عبر خدمات الحافظة الإلكترونية، وذلك تخفيفا عن كاهل الموظفين والمؤسسات التعليمية.