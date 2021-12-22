الوزير غنيم يطلع على احتياجات بلدية السموع



وتطرق المحاريق في بداية اللقاء إلى مجموعة من الاحتياجات ذات الاولوية للبلدة و على رأسها زيادة كميات المياه والحاجة الى توسعة شبكة المياه الداخلية وتحديدا ً في المناطق البعيدة والمناطق المصنفة (ج ) بالإضافة إلى الحاجة انشاء خزان مياه لضمان ادارة نظام المياه بفاعلية وتوزيعها بشكل عادل.



و من جانبه أكد الوزير غنيم على ان سلطة المياه تولي منطقة الجنوب بشكل عام والسموع بشكل خاص اهتماما خاصا نظرا لمحدودية كميات المياه المتوفرة ولذلك فقد وضعت سلطة المياه ضمن خططها التنفيذية عدداً من المشاريع التطويرية للمنطقة إلا أنه ونتيجة الحصار السياسي و المالي الظالم على الشعب الفلسطيني أدى الى تأجيل تنفيذ العديد من هذه المشاريع الحيوية والهامة.



و أكدعلى أنه سيتم وضع تصور بالتدخلات العاجلة التي يمكن القيام بها حاليا لتحسين الوضع المائي في البلدة ، من خلال العمل على تزويد البلدية بكميات من خطوط المياه لتوسعة الشبكة وكذلك البحث مع الجهات المانحة عن التمويل المالي اللازم لمشروع خزان المياه .



و كما أوضح المهندس غنيم الى ان سلطة المياه تعمل حاليا مع الشركاء في قطاع المياه من المانحين لتوفير التمويل اللازم لانشاء نظام المائي لكميات المياه الاضافية لمنطقة جنوب محافظة الخليل والذي بانجازه سيعمل بشكل نهائي على حل مشكلة نقص المياه التي تعاني منها المحافظة.



رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة المياه مازن غنيم في مكتبه اليوم برئيس بلدية السموع حاتم المحاريق وعدد من اعضاء المجلس البلدي لبحث الاحتياجات بلدية السموع المتعلقة بمشاريع تطويرية لتحسين خدمات المياه فيها.