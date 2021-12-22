شؤون فلسطينية

الأوقاف والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا ) تبحثان سبل التعاون المشترك

الأوقاف والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا ) تبحثان سبل التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
بحث وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب اليوم
الاربعاء مع الممثل العام للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا ) السيد توشيا ابي سبل تفعيل التعاون المشترك، والارتقاء بواقع البرامج المستقبلية بين الطرفين .

و كما اتفق الطرفان على ضرورة التعاون وعلى مواصلة العمل سوياً في مجال الإغاثة الإنسانية وتحقيق أهدافهما القائمة على دعم صمود الشعب الفلسطيني خاصة الفئات المحتاجة والفقيرة .

و أطلع أبو الرب الممثل العام للوكالة خلال اللقاء الذي حضره مدير عام صندوق الزكاة الفلسطيني إسماعيل أبو الحلاوة ومدير عام الأملاك الوقفية محمود حمد ومدير عام الوعظ والإرشاد الشيخ وفيق علاوي على آلية عمل الوزارة وخاصة صندوق
الزكاة الفلسطيني والبرامج والمشاريع المنفذة من خلاله لخدمة المواطن الفلسطيني في ظل الظروف الاقتصادية السائدة والحصار المالي المفروض على أبناء شعبنا .

وأكد أبو الرب أن ما تقدمه جايكا يعكس الشعور بالمسؤولية لدى الحكومة اليابانية والشعب الياباني تجاه فلسطين وشعبها والقدس التي تمثل رمز الوجود العربي والإسلامي في فلسطين .

و بدوره أكد أبو الحلاوة أن وزارة الأوقاف ومن خلال صندوق الزكاة الفلسطيني معنية بالتعاون مع " جايكا " لتنفيذ المزيد من المشاريع الحيوية والأساسية في الأراضي الفلسطينية والتي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع الفلسطيني، وتحقق سياسة الوزارة ورؤيتها في مساعدة الفقراء والمحتاجين .

واستعرض أبو الحلاوة جملة من المشاريع المقترحة التي يقوم بها الصندوق ، بالإضافة إلى دعم المستشفيات التابعة للجان الزكاة بالأجهزة والمعدات الطبية .

و بدوره اثنى السيد توشيا على الدور الريادي التي تقوم به وزارة الاوقاف وانه على استعداد لتقديم ما يلزم لدعم وتمويل المشاريع المقدمة من قبل الوزارة الهادفة لتعزيز صمود المواطنين من خلال المشاريع الخيرية التي تقوم بها .

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