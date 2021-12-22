شؤون فلسطينية

النائب هدي نعيم: الأسرى والأسيرات خط أحمر نقاتل لأجل حريتهم وكرامتهم

النائب هدي نعيم: الأسرى والأسيرات خط أحمر نقاتل لأجل حريتهم وكرامتهم
رام الله - دنيا الوطن
أكدت النائب عن كتلة التغيير والإصلاح أ.هدى نعيم أن الأسيرات والأسرى خط أحمر وثابت أساسي لدى المقاومة، ولا يمكن للشعب الفلسطيني أن يصمت على هذه الجرائم والاعتداءات.

وقالت النائب هدى نعيم في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية في الكتلة (22/12): "تغول الاحتلال الصهيوني على الأسرى بشكل عام وعلى الأسيرات بشكل خاص يأتي في ظل إحساسه بالقلق الشديد من تصاعد المقاومة في الضفة الغربية، وخوفه من حدوث
فراغ أمني يهدد وجود السلطة الفلسطينية التي شكلت كفيلا ًأمنياً له ولحمايته".

وأوضحت النائب نعيم أن الاحتلال يظن أن الأسرى والأسيرات نقطة ضعف لدى الشعب الفلسطيني وهو لا يدرك أن الاسيرات والأسرى خط أحمر لن يقبل بمثل هذه الاعتداءات.

وأضافت النائب نعيم "ما حدث في اليومين السابقين سواء من رد داخل السجون عبر الأسير قيام الأسير البطل يوسف المبحوح بطعن ضابط، وكذلك عملية الدهس البطولية ما هي إلا رد على ما يحدث من اعتداءات في السجون الصهيونية".

وشدد النائب نعيم على أن الاحتلال لا بد أن يلقن درسا ًقاسياً حتى تتوقف جرائمه واعتداءاته بحق الأسرى ، مشيرة أن أسرانا يمتلكون إرادة وكرامة وحرية ويمتلكون إيماناً بعدالة قضيتهم ويمتلكون من القوة ما يكفيهم أن يرفعوا رؤوسهم عالياً.

ودعت النائب نعيم إلى العمل لأجل نصرة الأسرى والأسيرات في السجون ، وقالت :" نحن الذين نملك حريتنا ونمتلك كل الأدوات التي يمكننا أن نقاوم الاحتلال بها يجب ألا نبخل على أسرانا وأسيراتنا بأن نقاوم بالكلمة و بالمنشور والمسيرات.
وأشادت النائب نعيم بالعمليات الفدائية في الضفة التي تجعل الاحتلال يفكر ألف مرة قبل أن يمس كرامة أسير أو أسيرة ، معبرةً عن وقوفها الى جانب أسيراتنا المضربات عن الطعام في سجون الاحتلال.

وودعت النائب نعيم لتفعيل المقاومة بكل أدواتها في الضفة الغربية وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة لإجبار الاحتلال بالتوقف عن كل الجرائم التي طالت الأسرى والأسيرات، ووعدت النائب نعيم الاسيرات والأسرى في سجون الاحتلال بأنه لن يهدأ للمقاومة بال الا بتحريرهم عبر صفقة تبادل مشرفة كصفقة وفاء الأحرار.

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