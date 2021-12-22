عربي

الإمارات ترسل مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات في ماليزيا

الإمارات ترسل مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات في ماليزيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دولة الإمارات عن تقديم  مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة للمتضريين من الفيضانات التي غمرت ماليزيا، نتيجة الأمطار الغزيرة وتشمل مستلزمات الإيواء وطروداً غذائية وصحية في المرحلة الأولى.

وسيغادر في الأيام المقبلة، وفداً من هيئة الهلال الأحمر إلى ماليزيا لتفقد أحوال المتضررين من الفيضانات وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، وفق (وام).

وقال محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي: "إن القيادة الرشيدة تحرص على تلبية النداءات الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي، وفق استجابات عاجلة تستهدف حماية الحياة وحشد الجهود الإنسانية لمساعدة الضعفاء والمنكوبين أينما كانوا".

وأضاف: "أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان تعزز جهودها واستعداداتها للاستجابة للنداءات الإنسانية الطارئة، والعمل على تحسين أوضاع المنكوبين، وفق برامج تستهدف من خلالها تغيير الأوضاع وتلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية".

وتابع الفلاحي: "أن برنامج المساعدات الإماراتية لماليزيا يتسق مع نهج دولة الإمارات الإنساني المعطاء الذي يدعم كل منكوب ويسانده"، لافتاً إلى أنه يجري إعداد هذا البرنامج وتحديثه بناء على المستجدات والتقارير الميدانية الإنسانية التي ترد من ماليزيا، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

الجدير ذكره،  أن الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً في ماليزيا، تسببت في فيضانات نتج عنها تشريد قرابة 63 ألف شخص، وأضرت بالبنية التحتية والمرافق العامة، حيث تأثرت بهذه الفيضانات 33 محافظة في 8 ولايات هي باهانغ، و بيراك، وسيلانغبور، وكوالالمبور ونيجري، إضافة إلى ولايات ميلاكا وميلانتان وتيرنغانو.

أخبار ذات صلة

مفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الانتخابات إلى 24 يناير

مفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الانتخابات إلى 24 يناير

عملة يبحث عنها جميع التجار المصريين يبلغ سعرها مليون جنيه

عملة يبحث عنها جميع التجار المصريين يبلغ سعرها مليون جنيه

مصر: إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم

مصر: إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم

الإمارات وأنغولا توقعان عدة مذكرات تفاهم

الإمارات وأنغولا توقعان عدة مذكرات تفاهم

الأردن: نحو سبعة ملايين متر مكعب خزنتها السدود من المنخفض الجوي

الأردن: نحو سبعة ملايين متر مكعب خزنتها السدود من المنخفض الجوي

رئيس البرلمان العربي يسلم ملك الأردن وسام القائد

رئيس البرلمان العربي يسلم ملك الأردن وسام القائد

السعودية: وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

السعودية: وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

الأردن: أرقام البطالة في المملكة مقلقة للغاية

الأردن: أرقام البطالة في المملكة مقلقة للغاية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أمان يحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد بإقامة حفل النزاهة الوطني للعام 2021

أمان يحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد بإقامة حفل النزاهة الوطني للعام 2021

ردود غاضبة وإدانات لجريمة إعدام الاحتلال الشاب عبد العزيز

ردود غاضبة وإدانات لجريمة إعدام الاحتلال الشاب عبد العزيز

المدهون: الأسيرات خط أحمر وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته

المدهون: الأسيرات خط أحمر وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته

العسيلي: الإقبال على جناح فلسطين في &#34;إكسبو&#34; يعكس تأييد شعوب العالم للقضية الفلسطينية

العسيلي: الإقبال على جناح فلسطين في "إكسبو" يعكس تأييد شعوب العالم للقضية الفلسطينية

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصر الأسيرات في سجون الاحتلال

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصر الأسيرات في سجون الاحتلال

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصرة الأسيرات في سجون الاحتلال

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصرة الأسيرات في سجون الاحتلال

المباحث العامة برفح تنجز شكوى نصب واحتيال بمبلغ 10 آلاف دولار

المباحث العامة برفح تنجز شكوى نصب واحتيال بمبلغ 10 آلاف دولار

(حشد): نطالب القيادة الفلسطينية بإحالة ملف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية

(حشد): نطالب القيادة الفلسطينية بإحالة ملف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية

منوعات

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

هشام عباس ينفي دعمه لأدهم نابلسي.. وهذا ما قاله

هشام عباس ينفي دعمه لأدهم نابلسي.. وهذا ما قاله

&#34;يخلق من الشبه أربعين&#34;.. شبيه رشدي أباظة يفاجئ الجمهور بتطابق ملامحهما

"يخلق من الشبه أربعين".. شبيه رشدي أباظة يفاجئ الجمهور بتطابق ملامحهما

علي غزلان يحتفل بزواجه للمرة الثانية من فرح شعبان في المالديف

علي غزلان يحتفل بزواجه للمرة الثانية من فرح شعبان في المالديف

شاهد: فيديوهات رقص مثيرة تجمع نادين نجيم بابنتها..والأم مصدومة

شاهد: فيديوهات رقص مثيرة تجمع نادين نجيم بابنتها..والأم مصدومة

على طريقتها الخاصة.. دنيا بطمة تحتفل بعيد زواجها التاسع من محمد الترك

على طريقتها الخاصة.. دنيا بطمة تحتفل بعيد زواجها التاسع من محمد الترك

أدهم نابلسي يصدم جمهوره بتصريحاته بعد الاعتزال

أدهم نابلسي يصدم جمهوره بتصريحاته بعد الاعتزال

شاهد: ماجد المصري يحتفل بزفاف ابنته ماهيتاب بمشاركة عدد من النجوم

شاهد: ماجد المصري يحتفل بزفاف ابنته ماهيتاب بمشاركة عدد من النجوم

&#34;مش مرتاح في مجال الفن&#34;.. أول تعليق من أدهم نابلسي بعد قرار اعتزاله

"مش مرتاح في مجال الفن".. أول تعليق من أدهم نابلسي بعد قرار اعتزاله

عربي

الإمارات ترسل مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات في ماليزيا

الإمارات ترسل مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات في ماليزيا

مفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الانتخابات إلى 24 يناير

مفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الانتخابات إلى 24 يناير

عملة يبحث عنها جميع التجار المصريين يبلغ سعرها مليون جنيه

عملة يبحث عنها جميع التجار المصريين يبلغ سعرها مليون جنيه

مصر: إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم

مصر: إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم