الإمارات ترسل مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات في ماليزيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت دولة الإمارات عن تقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة للمتضريين من الفيضانات التي غمرت ماليزيا، نتيجة الأمطار الغزيرة وتشمل مستلزمات الإيواء وطروداً غذائية وصحية في المرحلة الأولى.وسيغادر في الأيام المقبلة، وفداً من هيئة الهلال الأحمر إلى ماليزيا لتفقد أحوال المتضررين من الفيضانات وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، وفق (وام).وقال محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي: "إن القيادة الرشيدة تحرص على تلبية النداءات الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي، وفق استجابات عاجلة تستهدف حماية الحياة وحشد الجهود الإنسانية لمساعدة الضعفاء والمنكوبين أينما كانوا".وأضاف: "أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان تعزز جهودها واستعداداتها للاستجابة للنداءات الإنسانية الطارئة، والعمل على تحسين أوضاع المنكوبين، وفق برامج تستهدف من خلالها تغيير الأوضاع وتلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية".وتابع الفلاحي: "أن برنامج المساعدات الإماراتية لماليزيا يتسق مع نهج دولة الإمارات الإنساني المعطاء الذي يدعم كل منكوب ويسانده"، لافتاً إلى أنه يجري إعداد هذا البرنامج وتحديثه بناء على المستجدات والتقارير الميدانية الإنسانية التي ترد من ماليزيا، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.الجدير ذكره، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً في ماليزيا، تسببت في فيضانات نتج عنها تشريد قرابة 63 ألف شخص، وأضرت بالبنية التحتية والمرافق العامة، حيث تأثرت بهذه الفيضانات 33 محافظة في 8 ولايات هي باهانغ، و بيراك، وسيلانغبور، وكوالالمبور ونيجري، إضافة إلى ولايات ميلاكا وميلانتان وتيرنغانو.