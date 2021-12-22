دولي

الصين تفرض حجراً صحياً على مدينة شيان للحد من انتشار (كورونا)

الصين تفرض حجراً صحياً على مدينة شيان للحد من انتشار (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، عن فرضها حجراً صحياً في مدينة شيان التي تضم 13 مليون نسمة، للحد من تفشي (كورونا).

وفي التفاصيل، فقد تم إغلاق المدينة التي تقع في شمال غرب الصين، بسبب تفشي حالات الإصابة بوباء (كورونا)، وذلك بعد أكثر من شهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وفق (روسيا اليوم).

وقالت السلطات المحلية في بيان: "إن على سكان المدينة البقاء في منازلهم ما لم يكن هناك سبب مقنع لخروجهم"، لافتة أنه يسمح لشخص واحد من كل أسرة بالخروج للتسوق كل يومين.

كما وسجلت الصين، اليوم  77 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 100544.

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