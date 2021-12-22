السجن 3 سنوات ونصف وغرامة مالية لمدان بتهمة النبش بحثاً عن الدفائن الذهبية





و حكمت عليه بالسجن مدة 7 سنوات وغرامة 20 ألف دينار أدرني، ولما أبداه المدان من الندم ولقناعة المحكمة بان المتهم نادم ولن يعود لتكرار الفعل تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح مدة 3 سنوات ونصف وغرامة 20 ألف دينار أردني.



جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ رائف وأكد وذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.







رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية طولكرم ممثلة بهيئة القاضي منتصر رواجبة اليوم الأربعاء حكماً بإدانة المتهم (خ،ع) بتهمة النبش بحثاً عن الدفائن الذهبية في موقع من مواقع التراث الثابت بالاشتراك سندا لأحكام المادة 65/4 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي المادي.