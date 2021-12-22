شؤون فلسطينية

ردود غاضبة وإدانات لجريمة إعدام الاحتلال الشاب عبد العزيز

ردود غاضبة وإدانات لجريمة إعدام الاحتلال الشاب عبد العزيز
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدان مسؤولون جريمة إعدام الشاب حكمت عبد العزيز (22) عاماً من قرية مركة جنوب جنين، الذي ارتقى مساء أمس، إثر إطلاق جنود الاحتلال النار على مركبته واشتعالها قرب بلدة يعبد.

وقال صبري صيدم نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح: "إن الاحتلال بات ينفذُ سياسة غانتس التي أعطى فيها قبل أيام صكا مفتوحا لجنود الاحتلال بإطلاق النار دون العودة لأوامر عسكرية مركزية"، مبيناً أن جريمة إعدام الشاب عبد العزيز هي نتاج هذه السياسة المتساهلة في عمليات القتل واستهداف المواطنين.

وطالب صيدم بضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال المتعاقبة وتدخل دولي لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار الجهد على المستويات كافة، خاصة الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها الخاصة بفلسطين.

بدوره، دعا واصل أبو يوسف طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومنسق القوى والفصائل الوطني، إلى توفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء الشعب جرّاء مواصلة الاحتلال ارتكاب جرائم حرب بحقهم، وآخرها إعدام الشاب عبد العزيز بإطلاق النار على مركبته.

وقال أبو يوسف: "آن الأوان للمحكمة الجنائية الدولية تسريع آلية عملها من أجل محاكمة الاحتلال على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الحرب للعدالة"، مشيراً إلى أن المزيد من الفعاليات المناهضة للأسرى ورفضاً لجرائم الاحتلال ومستوطنيه سيتم تنظيمها في كافة محافظات الضفة.

وأوضح أنه يجري حالياً الإعداد لعقد مؤتمر في مالمو بالسويد في شهر مايو/ أيار المقبل على المستوى الدولي، وبحضور فلسطين، والمؤسسات والهيئات المعنية بالأسرى، لتفعيل قضية الأسرى وتدويلها.

من جهته، قال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة: إن الجرائم الإسرائيلية التي تتصاعد بوتيرة عالية في الآونة الأخيرة هي ترجمة لسياسة حكومة الاحتلال المتطرفة التي تم الإعلان عنها بالسماح للجنود بإطلاق النار، وتتوجب تحركاً دولياً من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية ومن الأمم المتحدة لإدانة هذه الجرائم".

وشدّد ملحم على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق بهذه الفظائع التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا على مرأى العالم، معتبرا هذه العمليات معدة مسبقا لترويع واستهداف الشبان في كافة القرى والبلدات الفلسطينية.

في السياق، فنّد كمال أبو الرب نائب محافظ جنين  الرواية الإسرائيلية بمحاولة الشهيد عبد العزيز تنفيذ عملية دهس، وذلك لعدم تواجد الجنود على الشارع، وتمركزهم في البرج العسكري، معتبراً إطلاق النار بكثافة على مركبته "عملية تصفية واضحة، وانتقاما من أهالي جنين".

وحمّل أبو الرب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصفية وإعدام الشهيد عبد العزيز، موضحا أن الاحتلال طلب من والده الحضور لمكان الحادث، وأيضا طلبوا سيارة إسعاف لاستلام الشهيد، إلا أنهم تراجعوا بحجة استكمال التحقيق.

أخبار ذات صلة

أمان يحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد بإقامة حفل النزاهة الوطني للعام 2021

أمان يحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد بإقامة حفل النزاهة الوطني للعام 2021

السجن 3 سنوات ونصف وغرامة مالية لمدان بتهمة النبش بحثاً عن الدفائن الذهبية

السجن 3 سنوات ونصف وغرامة مالية لمدان بتهمة النبش بحثاً عن الدفائن الذهبية

المدهون: الأسيرات خط أحمر وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته

المدهون: الأسيرات خط أحمر وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته

العسيلي: الإقبال على جناح فلسطين في &#34;إكسبو&#34; يعكس تأييد شعوب العالم للقضية الفلسطينية

العسيلي: الإقبال على جناح فلسطين في "إكسبو" يعكس تأييد شعوب العالم للقضية الفلسطينية

الخارجية: إسرائيل ترد على جلسة مجلس الأمن بمزيد من الجرائم بحق شعبنا

الخارجية: إسرائيل ترد على جلسة مجلس الأمن بمزيد من الجرائم بحق شعبنا

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصر الأسيرات في سجون الاحتلال

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصر الأسيرات في سجون الاحتلال

الصليب الأحمر: أبو هواش في حالة حرجة وهو بحاجة إلى متابعة طبية مختصة

الصليب الأحمر: أبو هواش في حالة حرجة وهو بحاجة إلى متابعة طبية مختصة

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصرة الأسيرات في سجون الاحتلال

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصرة الأسيرات في سجون الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أمان يحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد بإقامة حفل النزاهة الوطني للعام 2021

أمان يحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد بإقامة حفل النزاهة الوطني للعام 2021

ردود غاضبة وإدانات لجريمة إعدام الاحتلال الشاب عبد العزيز

ردود غاضبة وإدانات لجريمة إعدام الاحتلال الشاب عبد العزيز

المدهون: الأسيرات خط أحمر وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته

المدهون: الأسيرات خط أحمر وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته

العسيلي: الإقبال على جناح فلسطين في &#34;إكسبو&#34; يعكس تأييد شعوب العالم للقضية الفلسطينية

العسيلي: الإقبال على جناح فلسطين في "إكسبو" يعكس تأييد شعوب العالم للقضية الفلسطينية

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصر الأسيرات في سجون الاحتلال

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصر الأسيرات في سجون الاحتلال

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصرة الأسيرات في سجون الاحتلال

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصرة الأسيرات في سجون الاحتلال

المباحث العامة برفح تنجز شكوى نصب واحتيال بمبلغ 10 آلاف دولار

المباحث العامة برفح تنجز شكوى نصب واحتيال بمبلغ 10 آلاف دولار

(حشد): نطالب القيادة الفلسطينية بإحالة ملف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية

(حشد): نطالب القيادة الفلسطينية بإحالة ملف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية

منوعات

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

هشام عباس ينفي دعمه لأدهم نابلسي.. وهذا ما قاله

هشام عباس ينفي دعمه لأدهم نابلسي.. وهذا ما قاله

&#34;يخلق من الشبه أربعين&#34;.. شبيه رشدي أباظة يفاجئ الجمهور بتطابق ملامحهما

"يخلق من الشبه أربعين".. شبيه رشدي أباظة يفاجئ الجمهور بتطابق ملامحهما

علي غزلان يحتفل بزواجه للمرة الثانية من فرح شعبان في المالديف

علي غزلان يحتفل بزواجه للمرة الثانية من فرح شعبان في المالديف

شاهد: فيديوهات رقص مثيرة تجمع نادين نجيم بابنتها..والأم مصدومة

شاهد: فيديوهات رقص مثيرة تجمع نادين نجيم بابنتها..والأم مصدومة

على طريقتها الخاصة.. دنيا بطمة تحتفل بعيد زواجها التاسع من محمد الترك

على طريقتها الخاصة.. دنيا بطمة تحتفل بعيد زواجها التاسع من محمد الترك

أدهم نابلسي يصدم جمهوره بتصريحاته بعد الاعتزال

أدهم نابلسي يصدم جمهوره بتصريحاته بعد الاعتزال

شاهد: ماجد المصري يحتفل بزفاف ابنته ماهيتاب بمشاركة عدد من النجوم

شاهد: ماجد المصري يحتفل بزفاف ابنته ماهيتاب بمشاركة عدد من النجوم

&#34;مش مرتاح في مجال الفن&#34;.. أول تعليق من أدهم نابلسي بعد قرار اعتزاله

"مش مرتاح في مجال الفن".. أول تعليق من أدهم نابلسي بعد قرار اعتزاله

عربي

الإمارات ترسل مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات في ماليزيا

الإمارات ترسل مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات في ماليزيا

مفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الانتخابات إلى 24 يناير

مفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الانتخابات إلى 24 يناير

عملة يبحث عنها جميع التجار المصريين يبلغ سعرها مليون جنيه

عملة يبحث عنها جميع التجار المصريين يبلغ سعرها مليون جنيه

مصر: إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم

مصر: إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم