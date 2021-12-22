المدهون: الأسيرات خط أحمر وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته



وجاء ذلك اليوم الأربعاء 22/12، خلال لقاء منبر الحرية الذي عقدته الوزارة في مقرها بعنوان "الاعتداء على الأسيرات جريمة لا يمكن السكوت عليها"، بحضور بهاء الدين المدهون وكيل الوزارة وأميرة هارون وكيل وزارة المرأة، والناطق باسم مكتب إعلام الأسرى معاذ أبو شرخ، وشخصيات اعتبارية من فصائل العمل الوطني والإسلامي وأهالي أسرى وأسرى محررون.



وقال المدهون: "أن ما يحدث داخل سجون الاحتلال من تنغيص وتعذيب وسحل وتمزيق ثياب الأسيرات، جاء بقرار ومخطط وغطاء سياسي كامل من أعلى المستويات في دولة الكيان في محاولة خبيثة لاستخدام الأسرى والأسيرات كورقة ضغط سياسية الهدف منها ابتزاز المقاومة الفلسطينية والضغط عليها من أجل تقديم تنازلات تتعلق بصفقة وفاء الأحرار2".



وبدوره تحدث معاذ أبو شرخ الناطق الإعلامي باسم مكتب إعلام الأسرى، عن ما يحدث الأن داخل سجون الاحتلال وما يتعرض له الأسيرات من انتهاكات، تمثلت بقطع الكهرباء عنهن والاعتداء عليهن بالضرب ومصادرة كافة الأجهزة الكهربائية وإغلاق

أقسام السجن وإخراج كافة الأسيرات إلى ساحة السجن في ظل البرد الشديد، والاعتداء عليهن بشتى الوسائل القمعية.



وأضاف أبو شرخ أن إدارة سجن الدامون قامت بعزل خمسة أسيرات وبعد اتخاذ عدة خطوات تصعيدية من قبل الأسرى وبعد عملية الثأر الذي قام بها الأسير يوسف المبحوح بطعنه لضابط إسرائيلي، تم إعادة اثنتين منهن وبقي ثلاثة أسيرات حتى هذه اللحظة داخل العزل الانفرادي، مشيراً بأن الأسيرات الثلاثة دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام حتى إنهاء عزلهن الانفرادي.





وتابع أن هناك مؤشرات بدخول كافة الأسيرات المتواجدات في سجون الدامون بالإضراب المفتوح عن الطعام لحين الاستجابة لمطالبهن المشروعة والكف عن مضايقتهن وعودة الأوضاع لما كانت عليه في السابق.



وبدورها أشارت أميرة هارون وكيل وزارة المرأة، أن الأسيرات يشكلن عنواناً أصيلاً في مواجهة الاحتلال، ولا يمكن أن نتجاوز ما يتعرضن له من انتهاكات صارخة وجسيمة، مشيرتاً بأن الأسيرات في سجون الاحتلال أيقونة النضال والمقاومة، فهم يتعرضن لانتهاكات معقدة ومزدوجة وأساليب ممنهجة تهدف إلى تقويض القدرة على مواجهة السجان وكسر عزيمتهم.













رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل وزارة الأسرى والمحررين أ. بهاء الدين المدهون، أن الأوضاع داخل سجون الاحتلال تزداد توتراً في ظل الهجمة المسعورة التي تتعرض لها الأسيرات، وأن هناك حالة من الغليان تسود كافة قلاع الأسر، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لإيقاف هذه المهزلة بحق أسرانا وأسيراتنا.