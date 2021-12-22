شؤون فلسطينية

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصر الأسيرات في سجون الاحتلال

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصر الأسيرات في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
دعا أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، رؤساء البرلمانات والاتحادات العربية والإسلامية والدولية للتحرك العاجل لنصرة الأسيرات في سجون الاحتلال، وتحمّل المسؤولية الدينية والقومية والأخلاقية والإنسانية والقانونية في مواجهة الإجرام والعنجهية الصهيونية بحق الأسيرات الفلسطينيات اللواتي تُهدَّد حياتهن وتُسلب حريتهن وتُمتهن كرامتهن الإنسانية.

وجاء ذلك خلال رسالة وجهها بحر لرؤساء البرلمانات والاتحادات العربية والإسلامية والدولية ومنها البرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورابطة برلمانيون لأجل القدس، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان الأوروبي، الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان
الافريقي.

وطالب بحر باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الاحتلال وفضح
جرائمه وممارساته العدوانية بحق الأسيرات في مختلف المحافل
الإقليمية والدولية، والعمل على تفعيل الآليات القانونية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة ومعاقبة قادة الاحتلال على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل عام والأسيرات بشكل خاص.

وثمن الجهود الدولية المبذولة لنصرة قضايا الأمة ورفعة
شعوبها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة، مشيراً إلى أن الاحتلال قد بالغ في إجرامه البشع وسياساته التعسفية، وتخطى كافة الخطوط الحمراء ضد الأسيرات الفلسطينيات في سجونه، إذ أقدم على جملة من الجرائم الخطيرة وغير المسبوقة وأشكال
التعذيب والإجراءات القمعية اللاإنسانية بحق الأسيرات في سجن الدامون على مدار الأيام الماضية، وذلك باقتحام غرف الأسيرات والاعتداء عليهن بالضرب ومنعهن من الحمام ونزع حجابهن.

وأوضح أن ما يجري بحق الأسيرات الفلسطينيات في سجون
الاحتلال يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف الدولية كافة، ولمبادئ وأحكام وقواعد القانون الدولي والإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة للعام 1949والبروتوكول الإضافي الأول الخاضع لها، وانتهاكاً للضمانات القانونية المتصلة بحظر
الاحتجاز التعسفي التي كفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، لافتاً أن التعذيب والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ضد الأسيرات الفلسطينيات يُعد مخالفاً لمواد ومبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

وقال: "إن قضية الأسيرات وما تتعرضن له من جرائم داخل سجون الاحتلال تستدعي اليوم تدخلاً عاجلاً، ووضع قضيتهن على الطاولة كأولوية غير قابلة للتأجيل، وحمل المجتمع الدولي على الوقوف أمام مسؤولياته للدفاع عن هذه القضية العادلة التي تدمي قلب كل إنسان حر على امتداد المعمورة".

أخبار ذات صلة

أمان يحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد بإقامة حفل النزاهة الوطني للعام 2021

أمان يحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد بإقامة حفل النزاهة الوطني للعام 2021

السجن 3 سنوات ونصف وغرامة مالية لمدان بتهمة النبش بحثاً عن الدفائن الذهبية

السجن 3 سنوات ونصف وغرامة مالية لمدان بتهمة النبش بحثاً عن الدفائن الذهبية

ردود غاضبة وإدانات لجريمة إعدام الاحتلال الشاب عبد العزيز

ردود غاضبة وإدانات لجريمة إعدام الاحتلال الشاب عبد العزيز

المدهون: الأسيرات خط أحمر وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته

المدهون: الأسيرات خط أحمر وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته

العسيلي: الإقبال على جناح فلسطين في &#34;إكسبو&#34; يعكس تأييد شعوب العالم للقضية الفلسطينية

العسيلي: الإقبال على جناح فلسطين في "إكسبو" يعكس تأييد شعوب العالم للقضية الفلسطينية

الخارجية: إسرائيل ترد على جلسة مجلس الأمن بمزيد من الجرائم بحق شعبنا

الخارجية: إسرائيل ترد على جلسة مجلس الأمن بمزيد من الجرائم بحق شعبنا

الصليب الأحمر: أبو هواش في حالة حرجة وهو بحاجة إلى متابعة طبية مختصة

الصليب الأحمر: أبو هواش في حالة حرجة وهو بحاجة إلى متابعة طبية مختصة

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصرة الأسيرات في سجون الاحتلال

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصرة الأسيرات في سجون الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أمان يحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد بإقامة حفل النزاهة الوطني للعام 2021

أمان يحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد بإقامة حفل النزاهة الوطني للعام 2021

ردود غاضبة وإدانات لجريمة إعدام الاحتلال الشاب عبد العزيز

ردود غاضبة وإدانات لجريمة إعدام الاحتلال الشاب عبد العزيز

المدهون: الأسيرات خط أحمر وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته

المدهون: الأسيرات خط أحمر وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته

العسيلي: الإقبال على جناح فلسطين في &#34;إكسبو&#34; يعكس تأييد شعوب العالم للقضية الفلسطينية

العسيلي: الإقبال على جناح فلسطين في "إكسبو" يعكس تأييد شعوب العالم للقضية الفلسطينية

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصر الأسيرات في سجون الاحتلال

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصر الأسيرات في سجون الاحتلال

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصرة الأسيرات في سجون الاحتلال

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصرة الأسيرات في سجون الاحتلال

المباحث العامة برفح تنجز شكوى نصب واحتيال بمبلغ 10 آلاف دولار

المباحث العامة برفح تنجز شكوى نصب واحتيال بمبلغ 10 آلاف دولار

(حشد): نطالب القيادة الفلسطينية بإحالة ملف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية

(حشد): نطالب القيادة الفلسطينية بإحالة ملف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية

منوعات

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

هشام عباس ينفي دعمه لأدهم نابلسي.. وهذا ما قاله

هشام عباس ينفي دعمه لأدهم نابلسي.. وهذا ما قاله

&#34;يخلق من الشبه أربعين&#34;.. شبيه رشدي أباظة يفاجئ الجمهور بتطابق ملامحهما

"يخلق من الشبه أربعين".. شبيه رشدي أباظة يفاجئ الجمهور بتطابق ملامحهما

علي غزلان يحتفل بزواجه للمرة الثانية من فرح شعبان في المالديف

علي غزلان يحتفل بزواجه للمرة الثانية من فرح شعبان في المالديف

شاهد: فيديوهات رقص مثيرة تجمع نادين نجيم بابنتها..والأم مصدومة

شاهد: فيديوهات رقص مثيرة تجمع نادين نجيم بابنتها..والأم مصدومة

على طريقتها الخاصة.. دنيا بطمة تحتفل بعيد زواجها التاسع من محمد الترك

على طريقتها الخاصة.. دنيا بطمة تحتفل بعيد زواجها التاسع من محمد الترك

أدهم نابلسي يصدم جمهوره بتصريحاته بعد الاعتزال

أدهم نابلسي يصدم جمهوره بتصريحاته بعد الاعتزال

شاهد: ماجد المصري يحتفل بزفاف ابنته ماهيتاب بمشاركة عدد من النجوم

شاهد: ماجد المصري يحتفل بزفاف ابنته ماهيتاب بمشاركة عدد من النجوم

&#34;مش مرتاح في مجال الفن&#34;.. أول تعليق من أدهم نابلسي بعد قرار اعتزاله

"مش مرتاح في مجال الفن".. أول تعليق من أدهم نابلسي بعد قرار اعتزاله

عربي

الإمارات ترسل مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات في ماليزيا

الإمارات ترسل مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات في ماليزيا

مفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الانتخابات إلى 24 يناير

مفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الانتخابات إلى 24 يناير

عملة يبحث عنها جميع التجار المصريين يبلغ سعرها مليون جنيه

عملة يبحث عنها جميع التجار المصريين يبلغ سعرها مليون جنيه

مصر: إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم

مصر: إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم