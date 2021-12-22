أردوغان: الخطة الجديدة لضبط أسعار صرف العملات حققت هدفها.. ولا انتخابات مبكرة





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الخطة الاقتصادية الجديدة لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد، حققت هدفها.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في اجتماع الكتلة النيابية لحزب (العدالة والتنمية) بالبرلمان التركي، حيث أكد أردوغان أن حكومته عازمة على حماية مكتسبات المواطنين من ضغوط التضخم وتقلبات أسعار الصرف.وتابع الرئيس التركي: "كافة المواطنين سيكونون رابحين في الخطة الاقتصادية الجديدة وليس فقط من لديهم ودائع في البنوك"، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).في سياق آخر، أكد أردوغان أنه لن تكون هناك انتخابات مبكرة في البلاد، قبل موعدها المحدد في حزيران/ يونيو 2023.وكان فائق أوزتراك، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والمتحدث باسمه، قد اعتبر أن الانتخابات المبكرة هي الحل للخروج من الأزمات التي تمر بها تركيا.والسبت الماضي، دعا علي باباجان، زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا لإجراء انتخابات مبكرة على الفور للخروج من أزمتها المالية.