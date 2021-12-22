دولي

أردوغان: الخطة الجديدة لضبط أسعار صرف العملات حققت هدفها.. ولا انتخابات مبكرة

أردوغان: الخطة الجديدة لضبط أسعار صرف العملات حققت هدفها.. ولا انتخابات مبكرة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الخطة الاقتصادية الجديدة لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد، حققت هدفها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في اجتماع الكتلة النيابية لحزب (العدالة والتنمية) بالبرلمان التركي، حيث أكد أردوغان أن حكومته عازمة على حماية مكتسبات المواطنين من ضغوط التضخم وتقلبات أسعار الصرف.

وتابع الرئيس التركي: "كافة المواطنين سيكونون رابحين في الخطة الاقتصادية الجديدة وليس فقط من لديهم ودائع في البنوك"، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).

في سياق آخر، أكد أردوغان أنه لن تكون هناك انتخابات مبكرة في البلاد، قبل موعدها المحدد في حزيران/ يونيو 2023.

وكان فائق أوزتراك، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والمتحدث باسمه، قد اعتبر أن الانتخابات المبكرة هي الحل للخروج من الأزمات التي تمر بها تركيا.

والسبت الماضي، دعا علي باباجان، زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا لإجراء انتخابات مبكرة على الفور للخروج من أزمتها المالية.

أخبار ذات صلة

الصين تفرض حجراً صحياً على مدينة شيان للحد من انتشار (كورونا)

الصين تفرض حجراً صحياً على مدينة شيان للحد من انتشار (كورونا)

لمواجهة (أوميكرون).. إسرائيل تدرج 10 دول على القائمة الحمراء‎‎ إحداها عربية

لمواجهة (أوميكرون).. إسرائيل تدرج 10 دول على القائمة الحمراء‎‎ إحداها عربية

ماليزيا: ارتفاع حصيلة الضحايا والمفقودين جراء الفيضانات

ماليزيا: ارتفاع حصيلة الضحايا والمفقودين جراء الفيضانات

الرئيس الإسرائيلي: نخشى من تقدم إيران نحو النووي بحماية مفاوضات فيينا

الرئيس الإسرائيلي: نخشى من تقدم إيران نحو النووي بحماية مفاوضات فيينا

البيت الأبيض يرفض طلب بينت إجراء مكالمة هاتفية مع بايدن

البيت الأبيض يرفض طلب بينت إجراء مكالمة هاتفية مع بايدن

الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية في موعدها

الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية في موعدها

واشنطن ترفض طلب نفتالي بينيت بإجراء مكالمة هاتفية مع بايدن

واشنطن ترفض طلب نفتالي بينيت بإجراء مكالمة هاتفية مع بايدن

الولايات المتحدة تتوقع إجراء محادثات مع روسيا الشهر المقبل بشأن أوكرانيا

الولايات المتحدة تتوقع إجراء محادثات مع روسيا الشهر المقبل بشأن أوكرانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أمان يحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد بإقامة حفل النزاهة الوطني للعام 2021

أمان يحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد بإقامة حفل النزاهة الوطني للعام 2021

ردود غاضبة وإدانات لجريمة إعدام الاحتلال الشاب عبد العزيز

ردود غاضبة وإدانات لجريمة إعدام الاحتلال الشاب عبد العزيز

المدهون: الأسيرات خط أحمر وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته

المدهون: الأسيرات خط أحمر وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته

العسيلي: الإقبال على جناح فلسطين في &#34;إكسبو&#34; يعكس تأييد شعوب العالم للقضية الفلسطينية

العسيلي: الإقبال على جناح فلسطين في "إكسبو" يعكس تأييد شعوب العالم للقضية الفلسطينية

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصر الأسيرات في سجون الاحتلال

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصر الأسيرات في سجون الاحتلال

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصرة الأسيرات في سجون الاحتلال

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصرة الأسيرات في سجون الاحتلال

المباحث العامة برفح تنجز شكوى نصب واحتيال بمبلغ 10 آلاف دولار

المباحث العامة برفح تنجز شكوى نصب واحتيال بمبلغ 10 آلاف دولار

(حشد): نطالب القيادة الفلسطينية بإحالة ملف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية

(حشد): نطالب القيادة الفلسطينية بإحالة ملف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية

منوعات

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

هشام عباس ينفي دعمه لأدهم نابلسي.. وهذا ما قاله

هشام عباس ينفي دعمه لأدهم نابلسي.. وهذا ما قاله

&#34;يخلق من الشبه أربعين&#34;.. شبيه رشدي أباظة يفاجئ الجمهور بتطابق ملامحهما

"يخلق من الشبه أربعين".. شبيه رشدي أباظة يفاجئ الجمهور بتطابق ملامحهما

علي غزلان يحتفل بزواجه للمرة الثانية من فرح شعبان في المالديف

علي غزلان يحتفل بزواجه للمرة الثانية من فرح شعبان في المالديف

شاهد: فيديوهات رقص مثيرة تجمع نادين نجيم بابنتها..والأم مصدومة

شاهد: فيديوهات رقص مثيرة تجمع نادين نجيم بابنتها..والأم مصدومة

على طريقتها الخاصة.. دنيا بطمة تحتفل بعيد زواجها التاسع من محمد الترك

على طريقتها الخاصة.. دنيا بطمة تحتفل بعيد زواجها التاسع من محمد الترك

أدهم نابلسي يصدم جمهوره بتصريحاته بعد الاعتزال

أدهم نابلسي يصدم جمهوره بتصريحاته بعد الاعتزال

شاهد: ماجد المصري يحتفل بزفاف ابنته ماهيتاب بمشاركة عدد من النجوم

شاهد: ماجد المصري يحتفل بزفاف ابنته ماهيتاب بمشاركة عدد من النجوم

&#34;مش مرتاح في مجال الفن&#34;.. أول تعليق من أدهم نابلسي بعد قرار اعتزاله

"مش مرتاح في مجال الفن".. أول تعليق من أدهم نابلسي بعد قرار اعتزاله

عربي

الإمارات ترسل مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات في ماليزيا

الإمارات ترسل مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات في ماليزيا

مفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الانتخابات إلى 24 يناير

مفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الانتخابات إلى 24 يناير

عملة يبحث عنها جميع التجار المصريين يبلغ سعرها مليون جنيه

عملة يبحث عنها جميع التجار المصريين يبلغ سعرها مليون جنيه

مصر: إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم

مصر: إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم