عربي

عملة يبحث عنها جميع التجار المصريين يبلغ سعرها مليون جنيه

عملة يبحث عنها جميع التجار المصريين يبلغ سعرها مليون جنيه
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يبحث جميع التجار في السوق المصرية عن عملة نادرة يصل سعرها إلى أكثر من مليون جنيه مصري، وهي خاصة بالملك إدوارد الثامن، نجل الملك جورج الخامس في المملكة المتحدة.

ويعد "شلن" الملك إدوارد، أحد أغلى العملات الأجنبية التي يبحث التجار عنها داخل مصر، لأنها الأكثر طلباً في الخارج، حيث قال زكريا نبيل، تاجر وهاوِ عملات: "العملة دي سعرها بيوصل 70 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من 1.1 مليون جنيه مصري"، وفق (روسيا اليوم).

وتتميز تلك العملة الأجنبية بوجود رسمة عليها تتمثل في صورة الملك الراحل إدوارد الثامن نجل جورج الخامس، ومدون عليها سنة إصدار لعام 1937.

وأضاف زكريا: "العملة دي كان منتظر إصدارها للتداول في الأسواق عام 1937، لكن إدوارد ترك الحكم بعد فترة قصيرة بسبب دخوله في قصة حب مع فتاة تمنعه القوانين البريطانية من الزواج منها بسبب أنها امرأة مطلقة، علشان كده اضطر يتنازل عن الحكم علشان يكمل معاها، وتوقف إصدار العملة قبل طرحها في الأسواق، ليتبقى عدد محدود للغاية تم إصداره قبل موعد الطرح الرسمي".

أخبار ذات صلة

الإمارات ترسل مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات في ماليزيا

الإمارات ترسل مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات في ماليزيا

مفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الانتخابات إلى 24 يناير

مفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الانتخابات إلى 24 يناير

مصر: إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم

مصر: إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم

الإمارات وأنغولا توقعان عدة مذكرات تفاهم

الإمارات وأنغولا توقعان عدة مذكرات تفاهم

الأردن: نحو سبعة ملايين متر مكعب خزنتها السدود من المنخفض الجوي

الأردن: نحو سبعة ملايين متر مكعب خزنتها السدود من المنخفض الجوي

رئيس البرلمان العربي يسلم ملك الأردن وسام القائد

رئيس البرلمان العربي يسلم ملك الأردن وسام القائد

السعودية: وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

السعودية: وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

الأردن: أرقام البطالة في المملكة مقلقة للغاية

الأردن: أرقام البطالة في المملكة مقلقة للغاية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أمان يحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد بإقامة حفل النزاهة الوطني للعام 2021

أمان يحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد بإقامة حفل النزاهة الوطني للعام 2021

ردود غاضبة وإدانات لجريمة إعدام الاحتلال الشاب عبد العزيز

ردود غاضبة وإدانات لجريمة إعدام الاحتلال الشاب عبد العزيز

المدهون: الأسيرات خط أحمر وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته

المدهون: الأسيرات خط أحمر وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته

العسيلي: الإقبال على جناح فلسطين في &#34;إكسبو&#34; يعكس تأييد شعوب العالم للقضية الفلسطينية

العسيلي: الإقبال على جناح فلسطين في "إكسبو" يعكس تأييد شعوب العالم للقضية الفلسطينية

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصر الأسيرات في سجون الاحتلال

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصر الأسيرات في سجون الاحتلال

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصرة الأسيرات في سجون الاحتلال

بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصرة الأسيرات في سجون الاحتلال

المباحث العامة برفح تنجز شكوى نصب واحتيال بمبلغ 10 آلاف دولار

المباحث العامة برفح تنجز شكوى نصب واحتيال بمبلغ 10 آلاف دولار

(حشد): نطالب القيادة الفلسطينية بإحالة ملف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية

(حشد): نطالب القيادة الفلسطينية بإحالة ملف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية

منوعات

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

في رحلة خاصة وأجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق بين أحضان زوجها على متن الطائرة

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

هشام عباس ينفي دعمه لأدهم نابلسي.. وهذا ما قاله

هشام عباس ينفي دعمه لأدهم نابلسي.. وهذا ما قاله

&#34;يخلق من الشبه أربعين&#34;.. شبيه رشدي أباظة يفاجئ الجمهور بتطابق ملامحهما

"يخلق من الشبه أربعين".. شبيه رشدي أباظة يفاجئ الجمهور بتطابق ملامحهما

علي غزلان يحتفل بزواجه للمرة الثانية من فرح شعبان في المالديف

علي غزلان يحتفل بزواجه للمرة الثانية من فرح شعبان في المالديف

شاهد: فيديوهات رقص مثيرة تجمع نادين نجيم بابنتها..والأم مصدومة

شاهد: فيديوهات رقص مثيرة تجمع نادين نجيم بابنتها..والأم مصدومة

على طريقتها الخاصة.. دنيا بطمة تحتفل بعيد زواجها التاسع من محمد الترك

على طريقتها الخاصة.. دنيا بطمة تحتفل بعيد زواجها التاسع من محمد الترك

أدهم نابلسي يصدم جمهوره بتصريحاته بعد الاعتزال

أدهم نابلسي يصدم جمهوره بتصريحاته بعد الاعتزال

شاهد: ماجد المصري يحتفل بزفاف ابنته ماهيتاب بمشاركة عدد من النجوم

شاهد: ماجد المصري يحتفل بزفاف ابنته ماهيتاب بمشاركة عدد من النجوم

&#34;مش مرتاح في مجال الفن&#34;.. أول تعليق من أدهم نابلسي بعد قرار اعتزاله

"مش مرتاح في مجال الفن".. أول تعليق من أدهم نابلسي بعد قرار اعتزاله

عربي

الإمارات ترسل مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات في ماليزيا

الإمارات ترسل مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات في ماليزيا

مفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الانتخابات إلى 24 يناير

مفوضية الانتخابات الليبية تقترح تأجيل الانتخابات إلى 24 يناير

عملة يبحث عنها جميع التجار المصريين يبلغ سعرها مليون جنيه

عملة يبحث عنها جميع التجار المصريين يبلغ سعرها مليون جنيه

مصر: إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم

مصر: إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم