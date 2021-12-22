شؤون فلسطينية

المباحث العامة برفح تنجز شكوى نصب واحتيال بمبلغ 10 آلاف دولار

المباحث العامة برفح تنجز شكوى نصب واحتيال بمبلغ 10 آلاف دولار
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أنجزت المباحث العامة قسم الجرائم الإلكترونية في محافظة رفح، شكوى أحد المواطنين مفادها قيام أشخاص مجهولين بالنصب والاحتيال عليه بمبلغ 10 آلاف دولار.

وأوضحت المباحث أنها تعرفت على الأشخاص الذين قاموا بالنصب والاحتيال بعد التحري وجمع المعلومات عنهما، وهما المدعوان (أ.ا)، و(ف.ا) وبالمتابعة الفنية تم إثبات قيامهم بالنصب والاحتيال عليه بحجة تشغيل أمواله بالعملات الرقمية (البتكوين)، وبالتحقيق مع المذكورين أقروا بما نسب إليهم.

وبين قسم الجرائم الإلكترونية أن ملف القضية تمت إحالته للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية حسب الأصول.

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