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مصر: إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم

مصر: إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه تم استصلاح 550 ألف فدان فى شرق العوينات وتوشكي وغرب المنيا، وتطوير منظومة الرى الحديث لـ 300 الف فدان، معلناً عن إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم على مساحة 40 ألف فدان لزراعة 2 مليون نخلة في توشكي.

وتتطرق رئيس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح عن عدد المشروعات القومية بحضور الرئيس المصري السيسي، أبرزها المشروعات المنفذة منذ عام 2014 في قطاع الري.

وقال مدبولي: "إنه تم تأهيل ورفع كفاءة الترع تكلف 6.6 مليار جنيه، والحماية من أخطار السيول بقيمة بلغت 4.2 مليار جنيه بنسبة زيادة حوالي أربعة أضعاف، فضلاً عن إنشاء وإحلال محطات الرفع وبلغت تكلفتها 3.2 مليار جنيه، وإنشاء وإحلال 252 محطة رفع، وتطوير الري في الأراضي القديمة بتكلفة 828 مليون جنيه".

وتابع: "أنه سيتم إنشاء وإحلال وتجديد الصرف الزراعي بنسبة زيادة بلغت 179 % لنحو 273 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروعات جار تنفيذها مثل إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، واستكمال ملحقات منشأت قناطر أسيوط، وتأهيل ترع وفروع هندسة ري غرب المنيا، وتأهيل ترع هندسة ري قنا".

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