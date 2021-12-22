لمواجهة (أوميكرون).. إسرائيل تدرج 10 دول على القائمة الحمراء‎‎ إحداها عربية

وسيلزم جميع العائدين بالحجر داخل الفنادق، وذلك حتى الحصول على نتيجة فحص (PCR) سلبية تمّ إجراؤها عند الدخول إلى البلاد.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إدراج 10 دول جديدة إلى قائمة "الدول الحمراء"، التي يحظر السفر إليها، من بينها دولة عربية، للحد من تفشي المتحور الجديد (أوميكرون).وقالت الصحة الإسرائيلية، في بيان، إنها أدرجت منتصف الليلة الماضية عشر دول جديدة في قائمة الدول الحمراء، وهي الولايات المتحدة وايطاليا وبلجيكا والبرتغال والمانيا والمجر والمغرب وكندا وسويسرا وتركيا.ووفق البيان، فإنه يحظر السفر إلى الدول الحمراء إلا بالحالات الاستثنائية ويلزم العائدون منها بالحجر الصّحي الكامل، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.