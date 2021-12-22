الإمارات وأنغولا توقعان عدة مذكرات تفاهم



وبحث حمدان ورئيس أنغولا خلال اللقاء، مجالات التعاون الثنائي خاصة الاقتصادية والتجارية والإستثمارية والآفاق المستقبلية لتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وفق (وام).



كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية وعددا من القضايا التي تهم البلدين.



ووقع الجانبان أربع مذكرات تفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا، حيث وقعها كل من شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، تيتي أنطونيو وزير الخارجية الأنغولي.



وتضمنت المذكرات التي وقعها الجانبان على مذكرة تفاهم بين (بريسايت) وحكومة جمهورية أنغولا لتطوير اقتراح برنامج التحول الرقمي / 2024 DIGITAL ANGOLA /.



كما شملت مذكرة نوايا بين شركة ( إيديج) وحكومة جمهورية أنغولا للتعاون المشترك وبحث فرص التعاون، إضافة إلى مذكرة نوايا بين شركة موانئ أبوظبي ووزارة النقل في أنغولا للتعاون في قطاع النقل والقطاعات ذات الصلة.



كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) ووزارة الطاقة والمياه في أنغولا، لاستكشاف إمكانية تنفيذ برنامج طاقة شمسية وتخزين الطاقة.





رام الله - دنيا الوطنرحب حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في قصر النخيل بالإمارات، برئيس جمهورية أنغولا جواو لورينسو والوفد المرافق.