شؤون فلسطينية

توتر مستمر داخل سجون الاحتلال والأوضاع تتجه للتصعيد

توتر مستمر داخل سجون الاحتلال والأوضاع تتجه للتصعيد
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يتواصل التوتر داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتتجه الأوضاع نحو التصعيد في ظل تعنت إدارة سجون الاحتلال وعدم استجابتها لمطالب الأسرى، وقالت الهيئة القيادية العليا لأسرى (حماس): "إنها تتجه نحو حل تنظيم شامل في كافة السجون، محملة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور الحاصل وعن مجريات الأحداث".

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الأوضاع داخل سجون الاحتلال تتجه نحو التصعيد في ظل عدم استجابة إدارة السجون بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه وخصوصاً عند الأسيرات.

وأوضح أن الساعات القادمة تحمل في طياتها تصعيدا خطيرا، بعد ورود أنباء مؤكدة عن اعتداء وحدات القمع التابعة لإدارة سجون
الاحتلال على الأسرى ورموزهم في قسم 12 بسجن نفحة.

وفي السياق ذاته أشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرتين مرح باكير وشروق دويات في زنازين سجن الدامون، فيما تطالب الأسيرات في السجن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مختصة للوقوف على جريمة التنكيل بهم والاعتداء عليهم.

وأردف بأن ثلاث أسيرات بدأن بإضراب مفتوح عن الطعام، وستنضم إليهن باقي الأسيرات على مراحل، وأن الغموض ما زال يكتنف مصير أسرى قسم 12 في سجن نفحة، بعد توارد أنباء عن عدم استلامهم لأي وجبة طعام منذ الاعتداء عليهم مساء يوم الإثنين 20/12/2021.

وقررت الحركة الوطنية الأسيرة البدء في عدة خطوات نضالية تصعيدية تشمل كافة سجون الاحتلال، ابتداء من صباح اليوم الأربعاء، بينما دعت فصائل المقاومة جماهير شعبنا إلى تصعيد المواجهة وإشعال الضفة لهيبا في وجه العدو.

وأعلنت الحركة الأسيرة، أن خطواتها تأتي تمهيدًا لبرنامج نضالي استراتيجي ستباشره في حال استمرت الهجمة بحق الأسيرات وأسرى سجن نفحة، وتواصل إدارة سجون الاحتلال حملتها القمعية الكبيرة والهمجية والشرسة ضد الأسرى والأسيرات وسط خشية على مصير العشرات المنهم.

وردا على إجراءاتها القمعية ضد الأسرى والأسيرات، توعدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس، إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بـ"معركة طويلة ومفتوحة"، وقالت الهيئة القيادية: "أعددنا أنفسنا لمعركة طويلة ومفتوحة مع إدارة سجون
الاحتلال".

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