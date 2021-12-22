صيدم يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة (فتح) أمس الثلاثاء

صبري صيدم

رام الله - دنيا الوطنقالأمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اليوم الأربعاء، أن اجتماع اللجنة المركزية أمس تطرق لمناقشة خمسة محاور رئيسية، مؤكداً على أن تلك المحاور سيتم مناقشتها في بقية اجتماعاتها المقبلة.وأضاف صيدم خلال حديثٍ لإذاعة (صوت فلسطين) أنه على رأس هذه المحاور: "التطورات السياسية وآخر الأحداث الميدانية والدبلوماسية، وثانيها عقد المجلس المركزي والاستعداد لانعقاده في مطلع فبراير/ شباط القادم، وانتخابات المجالس البلدية المحلية، والمؤتمر العام الثامن وتفاصيل انعقاده والحوار الوطني".وأوضح أن الاجتماع ركز على تفاصيل جلسة المجلس المركزي من حيث الرسالة المنشودة من خلال المخرجات المطلوبة التي تحقق متانة الموقف الفلسطيني وتُعزز من مكانة منظمة التحرير الفلسطينية.وتابع صيدم: "أن الحوار الوطني مطلوب لتمكين البيت الفلسطيني؛ وذلك لإعادة إحياء دور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، مبيناً أنه سيتم عقد الاجتماع الثاني للجنة المركزية لحركة فتح الاثنين المُقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً برئاسة نائب رئيس حركة (فتح)، وسيعقبه اجتماعات أخرى إلى حين إتمام مناقشة المحاور الخمسة.وأكد صيدم على أن المجلس المركزي سيُعقد جلسته في نهاية شهر يناير، مُضيفًا أن الحوار متواصل مع منظمة التحرير الفلسطينية لعقد مجلس مركزي موحد.