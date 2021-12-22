الرئيس الإسرائيلي: نخشى من تقدم إيران نحو النووي بحماية مفاوضات فيينا

رام الله - دنيا الوطنأعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ عن قلقه من "تقدم إيران نحو الحصول على أسلحة نووية تحت رعاية مفاوضات فيينا"، مشدداً على ضرورة وقف التسلح النووي الإيراني بأي ثمن.جاء ذلك خلال اجتماع هرتسوغ مع جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي لدى وصوله إلى إسرائيل، أمس الثلاثاء، حيث بحثا عددًا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الملف النووي الإيراني.وأعرب الرئيس هرتسوغ عن تقديره العميق لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن على "صداقته العميقة" مع إسرائيل، كما تقدم بالشكر إلى إدارة الولايات المتحدة على الحفاظ على "الروابط القوية والمهمة بين البلدين وتعزيزها"، بحسب بيان صادر عن مكتب هرتسوغ.ووصل ساليفان إلى إسرائيل في وقت سابق من أمس الثلاثاء، في زيارة عمل تستمر لمدة يوم واحد، ومن المقرر أن يلتقي اليوم الأربعاء برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير دفاعه بيني غانتس.