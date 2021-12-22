الأردن: نحو سبعة ملايين متر مكعب خزنتها السدود من المنخفض الجوي





وأضافت: "أن حجم الأمطار الساقطة من بداية الموسم بلغت (15,2%) من المعدل السنوي العام، وأن الجريان في الأودية والسيول عادة يحتاج من 24 -48 ساعة للوصول إلى السدود".





وطالبت الوزارة في بيان صحفي، الجميع إلى ضرورة الاستفادة من كافة الهطولات المطرية، وتخزينها في جميع المرافق المتاحة للاستفادة منها في كافة الاستخدامات.



وتابعت: "أن التخزين الكلي بلغ نحو (80) مليون م3 من الطاقة التخزينية الكلية بنسبة (23,7%) من الطاقة التخزينية الكلية البالغة (336,4) مليون م3" ، لافتةً أن سدود الجنوب ( الوالة ، الموجب، التنور، اللجون ، الكرك) لم تسجل دخول أي كميات خلال المنخفض الجوي الأخير.





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة المياه والري الأردنية، اليوم الأربعاء: "إن كميات المياه التي خزنتها السدود من المنخفض الجوي الأخير رفدت السدود بنحو 7 ملايين متر مكعّب من الأمطار وجريان الأودية حتى صباح اليوم في السدود الرئيسية".