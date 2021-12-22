البيت الأبيض يرفض طلب بينت إجراء مكالمة هاتفية مع بايدن

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه منذ أسابيع لا يستجيب البيت الأبيض لطلبات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت؛ للتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.وقالت القناة 13: إنه منذ ثلاثة أسابيع أجريت محاولة، واحدة على الأقل، لإجراء مكالمة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية والرئيس الأمريكي- ولم يتم الاستجابة للطلب منذ ذلك الوقت.وأضافت أن بينت يرغب بإجراء المكالمة لطرح قضية المحادثات النووية التي تجري هذه الفترة في فيينا بالنمسا.وأوضحت، أنه رغم ذلك يمكن الافتراض أن مثل هذه المحادثة بين رئيس الحكومة والرئيس الأمريكي يمكن أن تجري قريبًا.