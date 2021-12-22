الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية في موعدها

رام الله - دنيا الوطنأكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية في مواعيدها الدستورية، داعياً المسؤولين العمل معاً لتنفيذ إصلاحات تلبي مطالب الشعب اللبناني.وأشار غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده في بيروت، أمس الثلاثاء بختام زيارة إلى لبنان استمرت ثلاثة أيام، إلى أنه حصل على ضمانات من الرئيس اللبناني ورئيسي البرلمان والحكومة بإتمام الانتخابات في موعدها.وقال غوتيريش: "لا بدّ من عقد انتخابات نيابية حرة ونزيهة لتكون فرصة للشعب في إيصال صوته، وحصلت على ضمانات وتعهدات واضحة من المسؤولين لإجراء الانتخابات في موعدها".وفي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر البرلمان اللبناني قانونا ينص على تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى 27 آذار/مارس 2022 بدلاً من 8 أيار/مايو من العام ذاته.وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة، المسؤولين اللبنانيين، على إجراء الإصلاحات المطلوبة، والالتزام بالشفافية واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.وقال: "في اليومين الماضيين، قمت بحثّ القادة السياسيين اللبنانيين على العمل سوياً لتنفيذ إصلاحات تلبي مطالب الشعب اللبناني في سبيل تحقيق المزيد من الرفاه والمساءلة والحماية والشفافية من أجل إعطاء الأمل بمستقبل أفضل".وأضاف "لقد شددت على ضرورة السماح بالبدء السريع بالمفاوضات الرسمية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من دون وضع المزيد من العوائق".وأوضح غوتيريش أنه يشعر "بقلق بالغ من تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية على البلاد، والتي تتسبب بعوز المزيد من الناس إلى المساعدة الإنسانية".