دولي

الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية في موعدها

الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية في موعدها
أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية في مواعيدها الدستورية، داعياً المسؤولين العمل معاً لتنفيذ إصلاحات تلبي مطالب الشعب اللبناني.

وأشار غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده في بيروت، أمس الثلاثاء بختام زيارة إلى لبنان استمرت ثلاثة أيام، إلى أنه حصل على ضمانات من الرئيس اللبناني ورئيسي البرلمان والحكومة بإتمام الانتخابات في موعدها.

وقال غوتيريش: "لا بدّ من عقد انتخابات نيابية حرة ونزيهة لتكون فرصة للشعب في إيصال صوته، وحصلت على ضمانات وتعهدات واضحة من المسؤولين لإجراء الانتخابات في موعدها".

وفي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر البرلمان اللبناني قانونا ينص على تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى 27 آذار/مارس 2022 بدلاً من 8 أيار/مايو من العام ذاته.

وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة، المسؤولين اللبنانيين، على إجراء الإصلاحات المطلوبة، والالتزام بالشفافية واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وقال: "في اليومين الماضيين، قمت بحثّ القادة السياسيين اللبنانيين على العمل سوياً لتنفيذ إصلاحات تلبي مطالب الشعب اللبناني في سبيل تحقيق المزيد من الرفاه والمساءلة والحماية والشفافية من أجل إعطاء الأمل بمستقبل أفضل".

وأضاف "لقد شددت على ضرورة السماح بالبدء السريع بالمفاوضات الرسمية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من دون وضع المزيد من العوائق".

وأوضح غوتيريش أنه يشعر "بقلق بالغ من تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية على البلاد، والتي تتسبب بعوز المزيد من الناس إلى المساعدة الإنسانية".

أخبار ذات صلة

لمواجهة (أوميكرون).. إسرائيل تدرج 10 دول على القائمة الحمراء‎‎ إحداها عربية

لمواجهة (أوميكرون).. إسرائيل تدرج 10 دول على القائمة الحمراء‎‎ إحداها عربية

ماليزيا: ارتفاع حصيلة الضحايا والمفقودين جراء الفيضانات

ماليزيا: ارتفاع حصيلة الضحايا والمفقودين جراء الفيضانات

الرئيس الإسرائيلي: نخشى من تقدم إيران نحو النووي بحماية مفاوضات فيينا

الرئيس الإسرائيلي: نخشى من تقدم إيران نحو النووي بحماية مفاوضات فيينا

البيت الأبيض يرفض طلب بينت إجراء مكالمة هاتفية مع بايدن

البيت الأبيض يرفض طلب بينت إجراء مكالمة هاتفية مع بايدن

واشنطن ترفض طلب نفتالي بينيت بإجراء مكالمة هاتفية مع بايدن

واشنطن ترفض طلب نفتالي بينيت بإجراء مكالمة هاتفية مع بايدن

الولايات المتحدة تتوقع إجراء محادثات مع روسيا الشهر المقبل بشأن أوكرانيا

الولايات المتحدة تتوقع إجراء محادثات مع روسيا الشهر المقبل بشأن أوكرانيا

مدغشقر: 60 قتيلا وأكثر من 20 مفقوداً إثرغرق قارب

مدغشقر: 60 قتيلا وأكثر من 20 مفقوداً إثرغرق قارب

الصحة العالمية تحذر من تفشي (أوميكرون) بشكل كبير في الدول الأوروبية

الصحة العالمية تحذر من تفشي (أوميكرون) بشكل كبير في الدول الأوروبية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المباحث العامة برفح تنجز شكوى نصب واحتيال بمبلغ 10 آلاف دولار

المباحث العامة برفح تنجز شكوى نصب واحتيال بمبلغ 10 آلاف دولار

(حشد): نطالب القيادة الفلسطينية بإحالة ملف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية

(حشد): نطالب القيادة الفلسطينية بإحالة ملف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية

توتر مستمر داخل سجون الاحتلال والأوضاع تتجه للتصعيد

توتر مستمر داخل سجون الاحتلال والأوضاع تتجه للتصعيد

الاحتلال يعتقل شابًا بعد الاعتداء عليه قرب باب العامود

الاحتلال يعتقل شابًا بعد الاعتداء عليه قرب باب العامود

مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بمخيم العروب شمال الخليل

مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بمخيم العروب شمال الخليل

اندلاع مواجهات مع الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

اندلاع مواجهات مع الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

إحصائية عمل معابر قطاع غزة أمس الثلاثاء

إحصائية عمل معابر قطاع غزة أمس الثلاثاء

منوعات

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

هشام عباس ينفي دعمه لأدهم نابلسي.. وهذا ما قاله

هشام عباس ينفي دعمه لأدهم نابلسي.. وهذا ما قاله

&#34;يخلق من الشبه أربعين&#34;.. شبيه رشدي أباظة يفاجئ الجمهور بتطابق ملامحهما

"يخلق من الشبه أربعين".. شبيه رشدي أباظة يفاجئ الجمهور بتطابق ملامحهما

علي غزلان يحتفل بزواجه للمرة الثانية من فرح شعبان في المالديف

علي غزلان يحتفل بزواجه للمرة الثانية من فرح شعبان في المالديف

شاهد: نادين نجيم ترقص مع ابنتها بطريقة احترافية

شاهد: نادين نجيم ترقص مع ابنتها بطريقة احترافية

على طريقتها الخاصة.. دنيا بطمة تحتفل بعيد زواجها التاسع من محمد الترك

على طريقتها الخاصة.. دنيا بطمة تحتفل بعيد زواجها التاسع من محمد الترك

&#34;أنا ما حكيت حرام أو حلال&#34;.. أدهم نابلسي يصدم الجمهور بهذه التصريحات

"أنا ما حكيت حرام أو حلال".. أدهم نابلسي يصدم الجمهور بهذه التصريحات

شاهد: ماجد المصري يحتفل بزفاف ابنته ماهيتاب بمشاركة عدد من النجوم

شاهد: ماجد المصري يحتفل بزفاف ابنته ماهيتاب بمشاركة عدد من النجوم

&#34;مش مرتاح في مجال الفن&#34;.. أول تعليق من أدهم نابلسي بعد قرار اعتزاله

"مش مرتاح في مجال الفن".. أول تعليق من أدهم نابلسي بعد قرار اعتزاله

غادة عبدالرازق تتراجع عن هذا القرار المصيري

غادة عبدالرازق تتراجع عن هذا القرار المصيري

عربي

مصر: إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم

مصر: إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم

الإمارات وأنغولا توقعان عدة مذكرات تفاهم

الإمارات وأنغولا توقعان عدة مذكرات تفاهم

الأردن: نحو سبعة ملايين متر مكعب خزنتها السدود من المنخفض الجوي

الأردن: نحو سبعة ملايين متر مكعب خزنتها السدود من المنخفض الجوي

السعودية: وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

السعودية: وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود