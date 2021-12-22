رئيس البرلمان العربي يسلم ملك الأردن وسام القائد





رام الله - دنيا الوطناستقبل الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في قصر الحسينية، عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، حيث تسلم الملك من العسومي وسام القائد، وهو أرفع وسام يمنحه البرلمان العربي لقادة الدول، تقديرا لجهوده في خدمة القضايا العربية.و أكد خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن مع أشقائه العرب، والحرص على توطيدها في المجالات كافة، معربا عن تقديره لدور البرلمان العربي في دعم القضايا العربية والدفاع عنها، خصوصاً القضية الفلسطينية والقدس، وتعزيز العمل العربي المشترك والحوار البناء بين البرلمانات العربية والدولية.وأشار إلى أهمية تكثيف جهود الحرب على الإرهاب والفكر المتطرف، والذي ما يزال تحدياً أساسياً للمنطقة والعالم.من جانبه، أشاد رئيس البرلمان العربي، خلال اللقاء، بمواقف الملك الثابتة في الدفاع عن القضايا العربية، ودعمه لجهود تعزيز العمل العربي المشترك والوصول إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.وحضر اللقاء عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب الأردني، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان.