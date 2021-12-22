واشنطن ترفض طلب نفتالي بينيت بإجراء مكالمة هاتفية مع بايدن

رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة (13) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن البيت الأبيض لا يستجيب لطلبات نفتالي بينيت رئيس الحكومة الإسرائيلية للتحدث مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن.وقالت القناة (13): "إنه منذ ثلاثة أسابيع أجريت محاولة، واحدة على الأقل، لإجراء مكالمة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية والرئيس الأمريكي ولم يتم الاستجابة للطلب منذ ذلك الوقت".وأضافت: "أن رئيس الحكومة يرغب بإجراء المكالمة لطرح قضية المحادثات النووية التي تجري هذه الفترة في فيينا بالنمسا، رغم ذلك يمكن الافتراض أن مثل هذه المحادثة بين رئيس الحكومة والرئيس الأمريكي يمكن أن تجري قريباً".