الولايات المتحدة تتوقع إجراء محادثات مع روسيا الشهر المقبل بشأن أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنقال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن واشنطن تتوقع إجراء محادثات مع روسيا لمحاولة نزع فتيل التوترات بشأن التعزيزات العسكرية للبلاد بالقرب من أوكرانيا.وناشد بلينكن، روسيا "وقف تصعيد وجودها العسكري بالقرب من أوكرانيا لتهيئة بيئة مثمرة لمناقشات يناير المقترحة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وتقترح الولايات المتحدة إجراء تلك المحادثات مباشرة مع روسيا ومن خلال مناقشات موازية تشارك فيها منظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وأصاف وزير الخارجية الأمريكي "أعتقد أننا سنشهد اتصالات في العام الجديد في جميع هذه المجالات، ونريد أيضاً أن نرى روسيا تخفف التصعيد".