عاجل

  • الصحة بغزة: لا وفيات و110 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

شؤون فلسطينية

المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة: الحالة الأمنية بالأراضي الفلسطينية تبعث القلق

المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة: الحالة الأمنية بالأراضي الفلسطينية تبعث القلق
داي بينغ نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أعرب داي بينغ نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن قلق بلاده إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، قال بينغ : "إن الحالة الأمنية في الأرض الفلسطينية المحتلة تبعث على القلق، فمنذ بداية هذا العام، تسببت عمليات قوات الأمن في الضفة الغربية في وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف الفلسطينيين، كما تصاعد العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين، ووقعت هجمات بشكل متكرر".

وأضاف داي في مجلس الأمن: "نحث جميع الأطراف على التزام الهدوء وضبط النفس، والامتناع عن الإجراءات التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، وتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، والعمل معا على تهدئة الوضع".

وتابع: "أنه ينبغي على إسرائيل أن تفي بجدية بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن تضمن سلامة سكان الأراضي المحتلة، وممتلكاتهم، وتحقق بدقة في الهجمات التي يشنها المستوطنون وحوادث العنف ضد المدنيين، وتقدم الجناة إلى العدالة".

وأشار إلى أنه يوم غد، الموافق الثالث والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر تحل الذكرى الخامسة لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم (2334) بشأن الاستيطان، وللأسف، لم يتم تنفيذ القرار بعد، حيث استمر توسع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي، وتعرض باستمرار فرص حل الدولتين للخطر، مضيفاً أن الصين تحث إسرائيل مجدداً على الالتزام بالقرار (2334)، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، والعودة إلى مسار حل الدولتين.

أخبار ذات صلة

الأورومتوسطي ومراسلون بلا حدود يطلقان حملة إعلامية للمطالبة برفع إسرائيل حظر سفر صحافيين فلسطينيين

الأورومتوسطي ومراسلون بلا حدود يطلقان حملة إعلامية للمطالبة برفع إسرائيل حظر سفر صحافيين فلسطينيين

اندلاع مواجهات مع الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

اندلاع مواجهات مع الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

&#34;دمّر 13 مطبعة ومكتبة في العام 2021&#34;.. الاحتلال يشن حربًا على الثقافة الفلسطينية

"دمّر 13 مطبعة ومكتبة في العام 2021".. الاحتلال يشن حربًا على الثقافة الفلسطينية

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

إحصائية عمل معابر قطاع غزة أمس الثلاثاء

إحصائية عمل معابر قطاع غزة أمس الثلاثاء

قيادي بفتح: الاحتلال يستنسخ التجربة النازية بإحراق الشاب حكمت موسى

قيادي بفتح: الاحتلال يستنسخ التجربة النازية بإحراق الشاب حكمت موسى

الاحتلال يرفض تسليم جثمان شهيد عملية الدهس بجنين أمس الثلاثاء

الاحتلال يرفض تسليم جثمان شهيد عملية الدهس بجنين أمس الثلاثاء

الأشغال بغزة: قمنا بالصرف لـ60% من إجمالي المتضررين جزئياً في العدوان الأخير على غزة

الأشغال بغزة: قمنا بالصرف لـ60% من إجمالي المتضررين جزئياً في العدوان الأخير على غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اندلاع مواجهات مع الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

اندلاع مواجهات مع الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

إحصائية عمل معابر قطاع غزة أمس الثلاثاء

إحصائية عمل معابر قطاع غزة أمس الثلاثاء

(حماس): عملية جنين تحمل إصرار شعبنا في الدفاع عن الأسرى

(حماس): عملية جنين تحمل إصرار شعبنا في الدفاع عن الأسرى

القيادي صوافطة: الاعتقال السياسي وقمع الحريات جريمة إنسانية

القيادي صوافطة: الاعتقال السياسي وقمع الحريات جريمة إنسانية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال مداهمات في عدة مدن بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال مداهمات في عدة مدن بالضفة الغربية

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة في حادثي سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابة في حادثي سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

إعادة فتح البحر أمام الصيادين بعد تحسن الأحوال الجوية

إعادة فتح البحر أمام الصيادين بعد تحسن الأحوال الجوية

منوعات

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

يحيى الفخراني يوّثق بصمته على حائط المشاهير

هشام عباس ينفي دعمه لأدهم نابلسي.. وهذا ما قاله

هشام عباس ينفي دعمه لأدهم نابلسي.. وهذا ما قاله

&#34;يخلق من الشبه أربعين&#34;.. شبيه رشدي أباظة يفاجئ الجمهور بتطابق ملامحهما

"يخلق من الشبه أربعين".. شبيه رشدي أباظة يفاجئ الجمهور بتطابق ملامحهما

علي غزلان يحتفل بزواجه للمرة الثانية من فرح شعبان في المالديف

علي غزلان يحتفل بزواجه للمرة الثانية من فرح شعبان في المالديف

شاهد: نادين نجيم ترقص مع ابنتها بطريقة احترافية

شاهد: نادين نجيم ترقص مع ابنتها بطريقة احترافية

على طريقتها الخاصة.. دنيا بطمة تحتفل بعيد زواجها التاسع من محمد الترك

على طريقتها الخاصة.. دنيا بطمة تحتفل بعيد زواجها التاسع من محمد الترك

&#34;أنا ما حكيت حرام أو حلال&#34;.. أدهم نابلسي يصدم الجمهور بهذه التصريحات

"أنا ما حكيت حرام أو حلال".. أدهم نابلسي يصدم الجمهور بهذه التصريحات

شاهد: ماجد المصري يحتفل بزفاف ابنته ماهيتاب بمشاركة عدد من النجوم

شاهد: ماجد المصري يحتفل بزفاف ابنته ماهيتاب بمشاركة عدد من النجوم

&#34;مش مرتاح في مجال الفن&#34;.. أول تعليق من أدهم نابلسي بعد قرار اعتزاله

"مش مرتاح في مجال الفن".. أول تعليق من أدهم نابلسي بعد قرار اعتزاله

غادة عبدالرازق تتراجع عن هذا القرار المصيري

غادة عبدالرازق تتراجع عن هذا القرار المصيري

عربي

السعودية: وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

السعودية: وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

الأردن: أرقام البطالة في المملكة مقلقة للغاية

الأردن: أرقام البطالة في المملكة مقلقة للغاية

المغرب تعلن رصد 28 إصابة بمتحور (أوميكرون) في البلاد

المغرب تعلن رصد 28 إصابة بمتحور (أوميكرون) في البلاد

(رويترز): حمدوك يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات

(رويترز): حمدوك يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات