مدغشقر: 60 قتيلا وأكثر من 20 مفقوداً إثرغرق قارب

رام الله - دنيا الوطنكشفت سلطات مدغشقر عن حصيلة ضحايا حادث غرق قارب قبالة سواحل البلاد، حيث تجاوزت 60 قتيلا، فيما لا يزال أكثر من 20 شخصاً مفقودين.وقالت وكالة الموانئ البحرية والنهرية في مدغشقر، اليوم الأربعاء: "إن 64 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء الحادث الذي وقع قبالة السواحل الشمالية الشرقية من البلاد، بينما لا يزال البحث مستمرا عن 24 راكبا مفقودا في القارب المنكوب"، وفق (روسيا اليوم).وأضافت: "أنه تم إنقاذ 50 شخصاً بعد الحادث الذي تعرض له ليلة الاثنين الماضي قارب خشبي لم تكن لديه رخصة ضرورية لنقل الركاب، وكان على متنه 138 شخصاً".