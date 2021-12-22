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إحصائية عمل معابر قطاع غزة أمس الثلاثاء

إحصائية عمل معابر قطاع غزة أمس الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة المالية بقطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، إحصائية عمل الوزارة بمعابر قطاع غزة ليوم أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الإحصائية جاءت كالتالي:

1. معبر كرم أبو سالم التجاري، تم التعامل مع (354) شاحنة، واستيراد عدد (333 ) شاحنة بالإضافة إلى تصدير عدد (14) شاحنة.

2. معبر رفح التجاري، فقد تم إدخال (15) شاحنة مواد بناء (أسمنت، حصمة)، وفيما يتعلق بكميات البترول الواردة، فقد تم  إدخال (15) شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

3. معبر رفح البري، فقد غادره  (491) مسافر، وتم إتمام إجراءات جمركية لـ (492 )  مسافر وصلوا من الجانب المصري. 


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