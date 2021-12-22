إحصائية عمل معابر قطاع غزة أمس الثلاثاء



1. معبر كرم أبو سالم التجاري، تم التعامل مع (354) شاحنة، واستيراد عدد (333 ) شاحنة بالإضافة إلى تصدير عدد (14) شاحنة.



2. معبر رفح التجاري، فقد تم إدخال (15) شاحنة مواد بناء (أسمنت، حصمة)، وفيما يتعلق بكميات البترول الواردة، فقد تم إدخال (15) شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء



3. معبر رفح البري، فقد غادره (491) مسافر، وتم إتمام إجراءات جمركية لـ (492 ) مسافر وصلوا من الجانب المصري.







رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة المالية بقطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، إحصائية عمل الوزارة بمعابر قطاع غزة ليوم أمس الثلاثاء.