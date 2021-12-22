الصحة العالمية تحذر من تفشي (أوميكرون) بشكل كبير في الدول الأوروبية

رام الله - دنيا الوطنوجه رئيس منظمة الصحة العالمية في أوروبا، أمس الثلاثاء، تحذيراً لدول الأوروبية باحتمالية ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس (كورونا) مع انتشار المتحور الجديد (أوميكرون) ونصح باستخدام المعززات على نطاق واسع للحماية.وقال هانز كلوج في مؤتمر صحفي في فيينا: "إنه منذ ظهوره في أواخر نوفمبر ، تم اكتشاف أوميكرون في 38 دولة على الأقل من أصل 53 دولة في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية ، وهو بالفعل مهيمن في العديد منها بما في ذلك الدنمارك والبرتغال والمملكة المتحدة"، وفق (رويترز).وأضاف كلوج: "يمكننا أن نرى عاصفة أخرى قادمة في غضون أسابيع، ستهيمن شركة أوميكرون على المزيد من بلدان المنطقة، مما يدفع الأنظمة الصحية المنهكة بالفعل إلى حافة الهاوية".