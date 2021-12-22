قيادي بفتح: الاحتلال يستنسخ التجربة النازية بإحراق الشاب حكمت موسى

رام الله - دنيا الوطنعلّق منير الجاغوب رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة (فتح) على حادثة استشهاد الشاب حكمت عبد العزيز موسى، أمس الثلاثاء، باستهداف من جنود الاحتلال.وقال الجاغوب عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "الاحتلال يستنسخ التجربة النازية من خلال قيامه بإحراق الشاب حكمت عبد العزيز موسى داخل مركبته؛ ليس لأي سبب إلا أنه فلسطيني".وأضاف القيادي الفتحاوي: "رواية الاحتلال رواية كاذبة وملفقة، ولا يوجد دليل عليها؛ فالاحتلال هو الجريمة التي لن تزيد شعبنا إلا قوة وصلابة في مواجهة عنصريته وصلفه، ولن يحصل منا على صك الاستسلام مهما ارتكب من جرائم".