الاحتلال يرفض تسليم جثمان شهيد عملية الدهس بجنين أمس الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنرفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تسليم جثمان الشهيد حكمت عبد العزيز (22 عاماً)، من قرية مركة جنوب جنين، الذي ارتقى مساء يوم أمس، إثر إطلاق جنود الاحتلال النار على مركبته واشتعالها قرب بلدة يعبد.وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن سلطات الاحتلال تراجعت عن تسليم جثمان الشهيد عبد العزيز.ومساء أمس الثلاثاء، أعُلن عن استشهاد حكمت عبد العزيز، بعد إطلاق جيش الاحتلال النار على سيارته، قرب حاجز "دوتان" غرب جنين، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس، فيم إصابة اثنين من الجنود في محاولة الدهس، حالتهما طفيفة