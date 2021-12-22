المغرب تعلن رصد 28 إصابة بمتحور (أوميكرون) في البلاد











رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الصحة المغربية، أمس الثلاثاء، عن رصد 28 إصابة مؤكدة، و46 حالة محتملة بالمتحور الجديد لفيروس (كورونا) المستجد (أوميكرون).وقالت الوزارة: "إنه تم تسجيل 27 حالة جديدة مؤكدة بالمتحور الجديد (أوميكرون)، وذلك منذ تأكيد أول إصابة يوم الأربعاء 15 كانون الأول/ ديسمبر 2021، ليصبح العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بهذا المتحور 28 حالة"، وفق (وكالة الأنباء المغربية).وأضافت: "أن الحالات المؤكدة تم تسجيل 20 منها في إطار سبع بؤر عائلية، إضافة إلى ثماني حالات معزولة، ومنهم خمسة منها أطفالا تتراوح أعمارهم ما بين 4 أشهر و13 عاماً".وتابعت الوزارة: "أنه يتم يومياً تسجيل مجموعة من الحالات المشتبه فيها إما بؤر، أو مخالطين لحالات مؤكدة، أو حالات ذات خصائص وبائية خاصة"، مشيرةً إلى أنه يتم تحليل العينات في إطار منظومة اليقظة الجينومية، لتصبح حالات محتملة عن طريق فحص PCR خاص.وأشارت أنها ستوافي المواطنين بجميع المستجدات التي تخص انتشار هذا المتحور، كما واصلت على ذلك منذ بداية هذه الجائحة.