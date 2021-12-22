الأشغال بغزة: قمنا بالصرف لـ60% من إجمالي المتضررين جزئياً في العدوان الأخير على غزة

رام الله - دنيا الوطنقال محمد عبود المدير العام للإعمار وحصر الأضرار في وزارة الأشغال بغزة، إنهم قاموا بالصرف لحوالي 60% من إجمالي المتضررين جزئياً في العدوان الأخير على القطاع، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والخيرية والوكالة، وهناك صرف خلال الأيام القادمة للأضرار الجزئية عن طريق الوكالة.وأضاف عبوج في حديثٍ لإذاعة (صوت الأقصى): "صرفنا الأضرار الكلية من خلال المنحة القطرية لـ 35 أسرة وعندما يتم رفع القيود عن التحويلات البنكية من سلطة النقد، وسنسعى من خلال دولة قطر الشقيقة للصرف لباقي العوائل المتضررة من الدفعة الأولى التي تصل لحوالي 130 اسماً".وأشارإلى أن الوكالة وقعت المنحة الألمانية بمقيمة 6 مليون دولار، وتواصلت الوكالة مع المتضررين لتجهيز مخططاتهم وتشمل المنحة 150 وحدة من اللاجئين المتضررين في العدوان الأخير، وهناك وعود بتغطية جميع اللاجئين المتضررين من العدوان وهم حوالي 600 بيت تضرر بشكل كلي.وأوضح أن كل متضرر ولديه سجل أضرار معتمد ومدقق يتم الصرف له بناء على المنح المتوفرة لدينا من المؤسسات المحلية والوكالة ونحن نطمئن المواطن المتضرر أن حقه محفوظ لدى وزارة الأشغال.