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إيران: إصابة 22 شخصاً جراء اصطدام بين قطاري مترو

إيران: إصابة 22 شخصاً جراء اصطدام بين قطاري مترو
انقلاب القطار
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (فارس)، بإصابة 22 شخصاً صباح اليوم الأربعاء، جراء اصطدام وقع بين قطاري مترو بين طهران وكرج.

وفي تفاصيل، ووقع الحادث صباح اليوم حينما خرج قطار القادم من كرج عن سكته في منطقة جيتكر ليصطدم بقطار كان أمامه.

بدوره، أعلن مجتبى خالدي، المتحدث باسم منظمة الطوارئ الايرانية بأنه تم ارسال ثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وقال خالدي: "عدم وجود ضحايا جراء الحادث، وأن عدد الجرحى بلغ 22 شخصا لغاية الان".

وفي وقت سابق، أضاف المتحدث بأن عشرة أشخاص أصيبوا جراء الحادث وأن حالة أحدهم حرجة.

ووفقاً لتصريحات نائب رئيس شركة متروالانفاق في طهران، فإن عملية فصل القطارين جارية في الوقت الحاضر، وتجري التحقيقات حالياً لمعرفة أسباب وقوع الحادث.

 

 

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