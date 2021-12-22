التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة "مسيرة" أطلقت باتجاه سعودية ⁧





رام الله - دنيا الوطنقال التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم الأربعاء، إنه اعتراض ودمر طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية أطلقت نحو المملكة.وأضاف التحالف في بيان إنه: "استجابة للتهديد سيتم قصف مصادر التهديد في الساعات القادمة، ولن يتم التهاون مع السلوك العدائي للحوثيين مطلقاً"، بحسب التلفزيون السعودي.وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة (أنصار الله)، أواخر 2014.