التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة "مسيرة" أطلقت باتجاه سعودية
قال التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم الأربعاء، إنه اعتراض ودمر طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية أطلقت نحو المملكة.
وأضاف التحالف في بيان إنه: "استجابة للتهديد سيتم قصف مصادر التهديد في الساعات القادمة، ولن يتم التهاون مع السلوك العدائي للحوثيين مطلقاً"، بحسب التلفزيون السعودي.
وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة (أنصار الله)، أواخر 2014.
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