(رويترز): حمدوك يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات





رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (رويترز) عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مساء الثلاثاء، أن حمدوك أبلغ مجموعة من الشخصيات الوطنية والمفكرين اجتمعت معه بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه في الساعات المقبلة.وكان حمدوك قد قال في بيان في مطلع الأسبوع: "إن السودان يقترب من حافة "الهاوية"، مرجعاً ذلك إلى "العناد السياسي وغياب التوافق على اتفاق سياسي جديد".وذكر المصدران لـ(روتيرز) أن مجموعة الشخصيات التي تحدث معها حمدوك، مساء الثلاثاء دعته إلى العدول عن قراره، إلا أنه أكد إصراره على الاستقالة.وأعيد حمدوك إلى منصبه في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، في أعقاب انقلاب وقع قبل ذلك بشهر، سيطر خلاله الجيش على السلطة وأنهى شراكة انتقالية مع أحزاب سياسية.ومطلع الأسبوع الجاري، شارك مئات الآلاف في مسيرة صوب القصر الرئاسي، رفضاً للحكم العسكري وقرار حمدوك العودة إلى منصبه، ما أدى لمقتل شخص وإصابة المئات، بحسب ما ذكرت مصادر طبية سودانية.