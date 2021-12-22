(حماس): عملية جنين تحمل إصرار شعبنا في الدفاع عن الأسرى

رام الله - دنيا الوطنباركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عملية الدهس على حاجز دوتان غرب مدينة جنين، والتي أسفرت عن إصابة جنديين صهيونيين.وقال القيادي في حركة (حماس) عبد الحكيم حنيني: "إن عملية جنين البطولية تحمل إصرار شعبنا على المضي في معركة الدفاع عن الأسرى والأسيرات".وأضاف: "عملية الدهس تأتي في إطار رد شعبنا على عدوان الاحتلال بحق الأسرى، والعدوان الآثم الذي نفذته قوات الاحتلال بحق أسيراتنا الماجدات".وتابع: "إن ارتقاء الشهداء يزيد شعبنا إصرارا على مواصلة الطريق نحو الحرية، وإن هذه الدماء الزكية تكتب عهد الوفاء لأسرانا بالحرية".