(حماس): عملية جنين تحمل إصرار شعبنا في الدفاع عن الأسرى
باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عملية الدهس على حاجز دوتان غرب مدينة جنين، والتي أسفرت عن إصابة جنديين صهيونيين.
وقال القيادي في حركة (حماس) عبد الحكيم حنيني: "إن عملية جنين البطولية تحمل إصرار شعبنا على المضي في معركة الدفاع عن الأسرى والأسيرات".
وأضاف: "عملية الدهس تأتي في إطار رد شعبنا على عدوان الاحتلال بحق الأسرى، والعدوان الآثم الذي نفذته قوات الاحتلال بحق أسيراتنا الماجدات".
وتابع: "إن ارتقاء الشهداء يزيد شعبنا إصرارا على مواصلة الطريق نحو الحرية، وإن هذه الدماء الزكية تكتب عهد الوفاء لأسرانا بالحرية".
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