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(حماس): عملية جنين تحمل إصرار شعبنا في الدفاع عن الأسرى

(حماس): عملية جنين تحمل إصرار شعبنا في الدفاع عن الأسرى
القيادي في حركة (حماس) عبد الحكيم حنيني
رام الله - دنيا الوطن
باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عملية الدهس على حاجز دوتان غرب مدينة جنين، والتي أسفرت عن إصابة جنديين صهيونيين.

وقال القيادي في حركة (حماس) عبد الحكيم حنيني: "إن عملية جنين البطولية تحمل إصرار شعبنا على المضي في معركة الدفاع عن الأسرى والأسيرات".

وأضاف: "عملية الدهس تأتي في إطار رد شعبنا على عدوان الاحتلال بحق الأسرى، والعدوان الآثم الذي نفذته قوات الاحتلال بحق أسيراتنا الماجدات".

وتابع: "إن ارتقاء الشهداء يزيد شعبنا إصرارا على مواصلة الطريق نحو الحرية، وإن هذه الدماء الزكية تكتب عهد الوفاء لأسرانا بالحرية".

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