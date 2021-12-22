شاهد: حريق ضخم في مصنع بلاستيك بمصر

رام الله - دنيا الوطناستطاعت فرق الإطفاء المصرية من السيطرة على حريق ضخم، وقع في مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر.وأدى الحريق إلى إصابة عامل في المصنع بحالة اختناق، نتيجة تصاعد الأدخنة بكثرة، وتم عمل كافة الإسعافات الأولية له، وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الحريق، وتابعت آثار الحريق والخسائر داخل المصنع، وطلبت تحريات رجال الشرطة حول الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفق (الوطن).فيما وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق الذي اشتعل في مخزن الواقع على سطح مصنع البلاستيك، وأدى إلى التهام معظم محتويات المخزن من الداخل، دون وقوع أي خسائر بشرية.وأعلنت تحريات الشرطة أن ماساً كهربائياً في ماكينة لحام وراء نشوب حريق هائل داخل مخزن بسطح مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية الثانية بالسادس من أكتوبر، أثناء القيام بأعمال صيانة في المخزن على سطح المصنع، ثم امتدت النيران لتلتهم محتويات المخزن.