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مجلس النواب الليبي: استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد

مجلس النواب الليبي: استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد
رام الله - دنيا الوطن
أكد الهادي الصغير، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، على عدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقال الصغير، في وثيقة وجهها إلى المستشار عقيلة صالح: "بعد إطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر بقانون الانتخابات بالرابع والعشرين من شهر ديسمبر لسنة ألفين وواحد وعشرين".

وأضاف أن ذلك يعود "استناداً على قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 بشأن تكليفاً بمتابعة سير العملية الانتخابية، وعلى الاجتماعات واللقاءات التي جمعتنا بالمفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وكل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية".

ودعا عضو مجلس النواب ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المستشار عقيلة صالح إلى استئناف عمله ومباشرة مهامه لرئاسة مجلس النواب وقيادة جلساته، من أجل وضع خارطة طريق جديدة تتماشى مع المعطيات الناجمة عن عرقلة الانتخابات.

كما نصت الوثيقة على "انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كحكومة تسيير أعمال في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الجاري"، بحسب ما جاء على موقع (سبوتنيك بالعربي).

يشار إلى أن لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، جرى تشكيلها من أعضاء مجلس النواب بنص القرار رقم 11 لسنة 2021م، كلجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء ورصد الصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.

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