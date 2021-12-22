مولود جديد كل 15 ثانية في مصر

رئيس الإدارة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء: "

رام الله - دنيا الوطنكشف خالد ماهر، رئيس الإدارة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس الثلاثاء، عن أخر إحصائية لعدد سكان البلاد، حيث يزيد بمعدل مولود جديد كل 15 ثانية.وحسب الإحصائية، فإن أربعة أطفال يولدون كل دقيقة، و254 طفلا كل ساعة، و6096 طفلا كل يوم، و42672 طفلا كل أسبوع، و182880 طفلا كل شهر، و2225040 طفلا كل سنة، وفق (اليوم السابع).وقال ماهر: "إن نسبة المرأة المعيلة فى مصر وصلت إلى 18.2%، وهناك مرأة معلية تتمركز فى الريف والوجه القبلى بنسبة 25.6%، وفي الوجه البحري تصل النسبة إلى 29%".وأضاف: "أن إنفاق الأسرة على المسكن وصل إلى نسبة 19.2%"، مشيراً إلى أن انفاق الأسرة على الطعام والشراب وصل إلى 31.1%.وتابعأن الأسرة تنفق على التعليم بنسبة 5.7%، والصحة والخدمات والرعاية الصحية تنفق الأسرة 10%، وفى الترفيه تنفق الأسرة بنسبة 2.3%"، مؤكداً أن الاولوية الأولى للأسر المصرية هي للطعام والشراب ويليها المسكن وثم الخدمات الصحية ويليها التعليم وفى النهاية الترفيه.