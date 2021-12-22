الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدسالمحتلة، اندلعت على إثرها مواجهات أصيب خلالها شاب برصاص الاحتلال المغلف بالمطاط.وفي بيت لحم، أصيب شاب (18 عامًا) برصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط في رأسه، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم عايدة شمال المدينة، واعتقلت قوات الاحتلال الشابين، احمد مأمون بدير (30 عاما)، وسلوم الدبس (24 عاما)، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما فيالمخيم.وكما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عطالله زيدان محمد زعول (20 عاما) من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد دهم منزل والدهوتفتيشه، وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين ورد محمد عبده من بلدة كفر نعمة، ومؤيد فارس سمحان من قرية رأس كركر غرب رام الله.وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي المدينة واعتقلت كلًا من: الفتى جميل عبد أبو عياش والشاب يوسف عايد، عقب اقتحام منزل عائلتيهما في البلدة، وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة حزما شمال شرقي المدينة، وهم: قصي حامد الخطيب، صالح عمر الخطيب، وعيسى عودة.وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقالات واقتحامات بشكل متكرر، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدسالمحتلة، ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين (2341) انتهاكًا خلال شهر نوفمبر الماضي.ووثق التقرير اعتقال قوات الاحتلال (378) مواطنًا، وتنفيذ (388) عملية اقتحام لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة (305) حواجز، وتعتبر مناطق نابلس والقدس ورام الله، الأكثر تعرضا لانتهاكات الاحتلال بواقع (484)، (483)، (331) انتهاكا على التوالي.