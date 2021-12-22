جبارين: انتهاكات الاحتلال بحق الأسيرات لن تمر دون حساب

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس زاهر جبارين: "إن انتهاكات الاحتلال بحق الأسيرات لن تمر دون حساب، وأن حركته لن تسمح بالاستفراد بالأسرى والأسيرات، وهم لن يكونوا وحدهم".وشدد جبارين خلال لقاء صحفي على فضائية الجزيرة مباشر على أن أي اعتداء على الأسرى وخاصة في سجن نفحة سيتحمل الاحتلال مسؤوليته، وأن الاحتلال سيدفع الثمن الذي تريده المقاومة آجلا أم عاجلا.ولفت جبارين إلى أن حركة حماس لن تسمح للمحتل بالمس بقضية الشعب الفلسطيني المقدسة ولن تبقى المعركة داخل السجون وقد أبلغنا عدة دول بذلك، ونقلنا رسالة واضحة للمحتل بأنه يلعب بالنار.وبيّن جبارين أن الشعب الفلسطيني بكل فصائله لن يسمح للمحتل أن يحقق صورة نصر على أسرانا وأسيراتنا، وأن ينفرد بأسرانا، وهذه رسالة للاحتلال من الغرفة المشتركة للمقاومة بأنهم على أهبة الاستعداد نصرة لأسرانا وأسيراتنا.ودعا جبارين ندعو أبناء شعبنا وأمتنا للخروج يوم الجمعة المقبلة لنصرة أسرانا تحت عنوان "الأسيرات خط أحمر"، وقال جبارين: "إن أسرانا يمرون اليوم في أصعب ظروف اعتقال شهدتها الحركة الأسيرة، مستدركا أن الأسرى في كل مراحل نضال شعبنا الفلسطيني المتراكم منذ أكثر من سبعة عقود متواصلة يثبتون أنهم المنتصرون وهم الأقوياء بفضل لحمة شعبا الفلسطيني".وأشار جبارين إلى أن الاحتلال ومنذ معركة سيف القدس البطولية التي عرّت هذا الاحتلال وكسرت هيبته أمام العالم، وكذلك بعدها جاء عملية هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع التي حطم خلالها الاسرى العنجهية الأمنية التي يتبختر بها عبر 7 عقود، وخرجوا من سجن جلبوع "الخزنة" بملعقة.وأضاف "إن الاحتلال وبعد هذه الهزائم يريد تعويض خسائره بالأسرى والأسيرات، وهو يظن أن الأسيرات هن الضلع الأضعف لأبناء شعبنا ولحركتنا الأسيرة، لكن نؤكد أننا لن نسمح للاحتلال أن يرسم صورة نصر قادمة، خاصة على حساب أسرانا وأسيراتنا".وأكد جبارين أن الحركة الأسيرة هبّت نصرة للأسيرات، وكذلك من خلفهم أبناء شعبنا الفلسطيني، وسنرسم النصر لأبناء شعبنا وحركتنا الأسيرة، وحول موضوع صفقة تبادل الأسرى وفاء الأحرار، أشار جبارين إلى أن الاحتلال وقبل الصفقة الأولى كان دوما ما يحاول ربط ملف الأسرى بملفات أخرى مثل الحصار والكهرباء والوقود، لكن دوما ما نؤكد أن قضية الأسرى منفصلة، ولا نسمح بمحاولات الاحتلال ربطها بأي قضية أخرى.وأضاف جبارين أن الاحتلال فشل في الماضي وسيفشل الآن، ويراوغ اليوم ولا يريد السير قدما نحو إنجاز الصفقة، لكن المقاومة متمسكة بشروطها وستنتصر، وقررت الحركة الوطنية الأسيرة البدء في عدة خطوات نضالية تصعيدية تشمل كافة سجون الاحتلال، ابتداء من صباح غد الأربعاء، بينما دعت فصائلالمقاومة جماهير شعبنا إلى تصعيد المواجهة وإشعال الضفة لهيبا في وجه العدو.وأعلنت الحركة الأسيرة، أن خطواتها تأتي تمهيدًا لبرنامج نضالي استراتيجي ستباشره في حال استمرت الهجمة بحق الأسيرات وأسرى سجن نفحة، وتواصل إدارة سجون الاحتلال حملتها القمعية الكبيرة والهمجية والشرسة ضد الأسرى الفلسطينيين وسط خشية على مصير العشرات المنهم.ورداً على إجراءاتها القمعية ضد الأسرى والأسيرات، توعدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس، اليوم الثلاثاء، إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بـ"معركة طويلة ومفتوحة"، وقالت الهيئة القيادية: "أعددنا أنفسنا لمعركة طويلة ومفتوحة مع إدارة سجونالاحتلال".