منظمة الصحة العالمية تعلن انخفاض وفيات (كورونا) إلى 9%

رام الله - دنيا الوطنكشفت منظمة الصحة العالمية عن تدني معدل الوفيات بسبب فيروس (كوفيد - 19) في العالم خلال الأسبوع الأخير بنسبة 9% والإصابات الجديدة بنسبة 2%.وقالت المنظمة: "إن عدد الإصابات الجديدة خلال الأسبوع من 13 إلى 19 كانون الأول/ ديسمبر بلغ 4 ملايين و177 ألفا و622 حالة، وعدد الوفيات 44616 حالة"، وفق (روسيا اليوم).وفي أوروبا تم تسجيل 63% من الإصابات الجديدة بفيروس، إضافة إلى 60% من الوفيات.فيما سجلت المنظمة ارتفاعاً ملموساً للإصابات نسبته 53%، والوفيات 15% في إفريقيا.وفي منطقة غربي المحيط الهادئ، ارتفعت عدد الإصابات بنسبة 12% مع انخفاض الوفيات بنسبة 6%.فيما انخفض عدد الإصابات الجديدة بنسبة 3% والوفيات الجديدة بنسبة 7% في أوروبا، وفي أمريكا انخفضت الإصابات 10% والوفيات 15%، وفي منطقة شرقي المتوسط انخفضت الإصابات بنسبة 12% والوفيات بـ 12% أيضاً.وتعد كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من الدول الأكثر عدد في تسجيل الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) خلال الأسبوع، حيث سجلت أمريكا (725 ألفا و750 حالة)، وبريطانيا (507 آلاف و984 حالة)، وفرنسا (358 ألفا و175 إصابة)، وألمانيا (283 ألفا و673 إصابة).ووفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل 274 مليونا و628 ألفا و461 إصابة بفيروس (كورونا) في العالم منذ بدء الوباء وحتى 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إضافة إلى 5 ملايين و358 ألفا و978 حالة وفاة.وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى من ناحية الإصابات (50 مليونا و565 ألفا و638 حالة)، تليها الهند (34 مليونا و752 ألفا و164 إصابة) والبرازيل (22 مليونا و213 ألفا و762 إصابة).ومن حيث الوفيات تحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالمياً بواقع 799 ألفا و942 حالة، تليها البرازيل (617 ألفا و803 وفيات) والهند (478 ألفا و7 وفيات).